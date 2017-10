Ouch! Bugatti Veyron rijdt schade in de bergen

Dat wordt een vette factuur.

Maar eerst nemen we je mee terug in de tijd! Michel Perridon, de grote baas van het Nederlandse Trust, parkeerde ooit zijn Bugatti Veyron in een Zandvoortse grindbak. Normaal gesproken levert dat geen heel vette schades op, maar een Veyron is een teer beestje. Bovendien moet Volkswagen natuurlijk wel kunnen garanderen dat de auto veilig 400+ km/u en dus moest er uit voorzorg het nodige worden vervangen of gerepareerd.

De totale factuur van deze offroad exercitie liep op tot een bedrag van maar liefst 118.000 euro! Wat er voor dat geld aan de Veyron werd vervangen? Een setje velgen, een diffuser, een splitter aan de voorzijde en een nieuwe laklaag. Inderdaad: geen kattenpis.

Op bijgaande foto’s zie je een Veyron die er ogenschijnlijk een stuk slechter aan toe is. De auto werd van de weg gestuurd tijdens een Bugatti tour, waar onder meer een Chiron en een EB110 SS aan deelnamen. Voor zover bekend crashte de Veyron in het Andesgebergte.

Zo te zien gaat het ook nog eens om een extra dure en snelle Veyron Grand Sport Vitesse: een cabrio met maar liefst 1.200 pk. Ex belastingen kostte dit beestje zo’n 1,7 miljoen euro, dus we kunnen ons voorstellen dat de eigenaar weleens lekkerder heeft geslapen.

Foto’s via @rmunoz4u op Instagram