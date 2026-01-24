Fight: hoe houdt de Volvo EX60 zicht tegenover de BMW iX3 en de Mercedes-Benz GLC?

Volvo legt met de EX60 het vuur aan de schenen bij de Duitsers. Maar hoe heet is dat vuur eigenlijk?

Afgelopen woensdag deed Volvo de elektrische wereld beven. Een elektrische SUV met meer dan 800 kilometer actieradius een laadsnelheid van 370 kW en een prijs waar de Duitsers absoluut niet om konden lachen. Tenminste, in het eerste opzicht, want die lage prijs wordt al snel hoger als je een EX60 met de genoemde specs wilt hebben.

Hoog tijd om eens wat verder te kijken en de Zweedse uitdager te boordelen in de gewichtsklasse waar hij in wil vechten. We zetten hem tegenover de BMW iX3 Neue Klasse en de Mercedes-Benz GLC.

Drie technische specificaties tegen één

Om het gelijk wat onduidelijker en oneerlijker te maken: de Zweed komt in drie verschillende technische specificaties, waar beide Duitsers met simpelweg één aandrijflijn en accupakket de markt bestormen.

De EX60 komt er namelijk als P6 (83 kWh, 300 kW, 610 km, 374 pk, RWD), P10 (95 kWh, 400 kW, 660 km, 510 pk, AWD) en de P12 (117 kWh, 400 kW, 810 km, 680 pk, AWD.). De prijzen variëren daardoor natuurlijk ook. De P6 gaat vanaf 63.995 euro, de P10 kost minimaal 66.995 euro en de P12 wisselt vanaf 72.995 euro van eigenaar.

Het aanbod van BMW en Mercedes-Benz is een stuk eenvoudiger. De iX3 heeft altijd 469 pk, een accupakket van 108,7 kWh, die met maximaal 400 kW opgeladen kan worden en volgens de WLTP goed is voor 805 kilometer actieradius. Daar moet je volgens BMW minimaal 70.583,60 euro voor neertikken, al weten we allemaal dat dat allerminst realistisch is. Duitse auto’s moet je altijd nog een beetje aankleden. Dat weet BMW ook, dus opent de configurator van de iX3 met een beginprijs van iets meer dan 82.000 euro.

De Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC Business Solution, zoals de instapversie van deze auto heet, komt, gezien z’n vanafprijs 72.651 euro, direct ongelukkig uit z’n hoek. Op alle vlakken heeft deze auto moeite om zich op prijs en prestaties te meten met de eerder genoemden. Hij heeft standaard een accupakket van 94 kWh die met maximaal 340 kW opgeladen kan worden en een 673 kilometer grote WLTP-actieradius mogelijk maakt.

Volvo heeft de grootste…

Met deze gegevens is het heel makkelijk op prijs vergelijken. De Volvo EX60 wint dan met gemak. De auto heeft niet alleen de grootste accu, de grootste actieradius, de hoogste laadsnelheid, maar ook de meeste paardenkrachten en de beste standaard uitrusting. Kortom: voor 73.000 euro kan je eigenlijk al klaar zijn. Bij BMW en Mercedes-Benz begint het feest voor dat geld pas.

Om deze conclusie nog meer kracht bij te zetten kan je zelfs de Volvo EX60 P10 met Ultra-uitrusting nemen. Dat is de allerdikste uitrusting op het op één na dikste model. En zelfs dan kan de Volvo zich op technisch niveau en prijs nog meten met de Duitsers die aangekleed zijn met het minimale aan opties. De EX60 P10 Ultra kost net geen 74.000 euro en haalt het dan alleen net niet op enkele WLTP-kilometers met de concurrenten.

Nog een: de configurator van de BMW iX3 opent op net geen 83.000 euro voor een ‘standaard’ versie. Dat zijn de opties die je volgens BMW toch eigenlijk wel nodig hebt voor een optimale ervaring met de SUV. Voor dat geld heb je bij Volvo de P12 Ultra met een iets grotere actieradius, veel meer paardenkrachten en de meest luxe uitrusting.

Als geld geen rol speelt, dan…

Aan de andere kant bieden de Duitsers, zoals je wellicht wel verwacht, veel meer opties waarmee de auto echt eigen gemaakt kan worden. Natuurlijk tegen een aanzienlijke meerprijs. Bij Volvo moet je moeite doen om de prijs voorbij de 85.000 euro te krijgen, bij BMW ligt die grens rond de 90.000 euro en bij Mercedes-Benz wordt er geen probleem gemaakt van 95.000 euro.

Omgerekend: bij Volvo kun je ongeveer 10.000 euro aan opties kiezen, bij BMW is dat het dubbelen en bij Mercedes-Benz laat je vrolijk voor meer dan 22.500 euro aan opties aanvinken. Daarvoor krijg je dingen als mega-grote schermen en natuurlijk het nieuwe BMW Panoramic iDrive, waar de Volvo het moet doen met een 15-inch scherm en geen enkele optie voor een head-up display.

Het is dus niet zo dat Volvo de Duitsers de ring uit mept zonder zelf een tikkie te incasseren. Op het gebied van ultieme luxe (lees: aantal overdadige opties) winnen de Germanen het nog steeds. Of dat de significante meerprijs kan verantwoorden, ligt waarschijnlijk aan de diepte van je portemonnee.