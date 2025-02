Rotterdamse politie achtervolgt inbrekers in Mercedes [Video]

Helaas voor het gespuis was de Mercedes niet snel genoeg.

Wegmisbruikers en Blik op de Weg zijn niet meer op tv, maar gelukkig hebben we de politie zelf nog. Zij delen met enige regelmaat een spannende achtervolging. We worden nu weer getrakteerd op een nieuwe video, die dateert van 28 december.

De politie was op zoek naar een zilverkleurige Mercedes C-Klasse. Een oplettende buurtbewoner in Hendrik-Ido-Ambacht had de inzittenden gesnapt terwijl ze met inbrekersgereedschap in huizen naar binnen aan het kijken waren.

De politie signaleerde de Mercedes vervolgens in Rotterdam, waar de achtervolging werd ingezet. We zullen de uitkomst alvast verklappen (spoiler alert): de auto wordt klemgereden door de politie en drie inbrekers worden in de kraag gevat. Twee van hen zitten nog steeds vast en ze moeten alle drie later voor de rechter verschijnen. Puik werk dus, van de politie!

Video: Politie Boeiend