Deze Lambo heeft een V10 die 10.000 toeren kan draaien!

Net als de Temerario kan deze Lambo 10.000 toeren maken, maar dan wel met een V10…

Vorig jaar maakten we kennis met de langverwachte opvolger van de Huracán: de Temerario. Deze heeft een hoogtoerige motor, alleen is dit helaas geen V10 meer. Lamorghini is toch gaan downsizen naar een V8. Ook leuk, maar die V10 gaan we toch wel missen.

Voor degenen die toch graag een opvolger met V10 hadden gezien is er goed nieuws: het Kroatische Tedson Motors presenteert een gemoderniseerde versie van de Gallardo. Een restomod dus, die naam Etna krijgt.

Als uitgangspunt is de pre-facelift Gallardo genomen, met de 5,0 liter V10. Dat is een goede keuze, want dit is de best klinkende Gallardo. En die klinkt nu nog een stuk beter, want Tedson heeft ervoor gezorgd dat de motor nu 10.000 toeren draait en 600 pk levert. Ook is er een custom titanium uitlaatsysteem gemonteerd. Het kan niet anders of er komt een waanzinnig geluid uit.

De Gallardo heeft tevens een compleet nieuwe look gekregen, met een carbon carrosserie. Aan de typerende koplampen, de spiegels en de A-stijl kun je nog wel zien dat de basis een Gallardo is. De Etna heeft wel nieuwe achterlichten in de stijl van moderne Lambo’s, want de pre-facelift achterlichten ogen inmiddels behoorlijk gedateerd. Voor het design is duidelijk met een schuin oogje naar de nieuwe Countach gekeken, maar dat is niet erg.

Mede dankzij de carbon koets is de Etna maar liefst 200 kg lichter dan een originele Gallardo. De auto heeft ook nog een Nederlands tintje, want het onderstel is afkomstig van JRZ Suspension uit Uden. Verder is de spoorbreedte met 6 centimeter toegenomen.

Tedson Motors legt de focus op het ombouwen van Gallardo’s met automaat, omdat exemplaren met handbak zeldzamer en gewilder zijn. Ze vinden het zelf ook zonde om die om te bouwen. Maar als je ze lief aankijkt zullen ze vast ook wel een exemplaar met handbak ombouwen, mits dat technisch allemaal uitkomt.

Tedson Motors wil 77 exemplaren bouwen van de Etna. Dat zijn er aardig wat, maar er zijn in totaal meer dan 14.000 Gallardo’s gebouwd. Dus het is geen ramp als er enkele tientallen exemplaren worden omgebouwd tot een auto die óók heel gaaf is. Toch?