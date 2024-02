Politie redt auto te water, raakt zelf te water

Ook de politie maakt wel eens een foutje, zoals een Land Cruiser in een sloot laten rollen wanneer daar een auto uit gehaald moet worden.

Als je enkel de aftermath ziet, is het ongeluk van gisteren in Castricum eentje uit de categorie uiterst bizar. Twee auto’s het water in, waaronder een politieauto. Wat voor wild west-achtervolging heeft hier plaatsgevonden?

Ongelukje

Geen achtervolging, gewoon een ongelukkig incident waarbij de grijze Citroën Picasso te water raakte. Toen dat gemeld werd, was de politie zo snel mogelijk aanwezig met een Toyota Land Cruiser. Mocht je niet uit de kuststreek komen: daar hebben we nog een paar van deze Land Cruiser (Prado)’s, voor het strand wel handig.

Zelf te water

Uiteraard als je te hulp schiet, telt elke seconde. De agenten zijn dus zo snel uit de Land Cruiser gesprongen. Daarbij zijn ze even vergeten om de Toyota op de handrem te zetten. Deze rolde daarna ook de plomp in. Een woordvoerder van de politie noemt het een ‘bedrijfsongeval’. Tsja, kan gebeuren, maar wel een ietwat kostbaar foutje. Zo’n Land Cruiser is uiterst capabel, maar een overstroomde motor is een overstroomde motor. Die is waarschijnlijk goed stuk. Overigens willen we wel even het leuke tafereeltje wat ontstond vermelden: een veel oudere Land Cruiser (J70) van de Brandweer trok zijn kleinzoon uit het water. Onverwoestbaar, die oude ‘Cruisers.

Door het bijzondere tafereel zou je bijna vergeten dat het eigenlijk om een eenzijdig ongeval ging waarbij de twee inzittenden van de Citroën de echte slachtoffers zijn. Er zou sprake zijn van een onwelwording bij één van die inzittenden, maar voor zover bekend zijn ze allebei nagekeken en met de schrik vrij gekomen.

Een dure les voor de agenten, maar eigenlijk voor iedereen: altijd je auto op de handrem zetten wanneer je hem naast water zet.

Via NH Nieuws, foto’s en video via Inter Visual Studio.