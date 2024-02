BMW M5 specs gelekt: 728 pk en loodzwaar

De BMW M5 komt eraan en het wordt uiteraard weer een Autobahn-kruisraket. Wel een hele zware.

Een tijdje geleden lekte de nieuwe BMW M5, waarvan we even aannamen dat het the real deal was. Aangezien de 5 Serie (G60) al onthuld was maar de Touring (G61) nog onthuld moest worden, was het nog even toekomstmuziek. Nu is de Touring er echter en dus is de volgende stap de M5 (G90). En zelfs de auto die eindelijk de RS6 Avant van repliek gaat voorzien: de BMW M5 Touring (G99).

Specs BMW M5

Het inmiddels welbekende overzicht op Bimmerpost levert ons weer nieuwe info op over de aankomende BMW M5. Wat al bekend was: de M5 wordt gebouwd vanaf juli 2024. De BMW M5 Touring vanaf november 2024. De onthullingen zullen dus iets daarvoor zijn, waardoor we nog ietsje langer moeten wachten tot we die te zien krijgen.

Wel wordt nu bekend wat de pk-cijfers worden. Zoals eveneens bekend deelt de M5 zijn krachtbron met de BMW XM, en daarmee dus ook de M Hybrid V8 die BMW inzet voor de FIA WEC. Het gaat om de S68B44, de volgende generatie van de S63B44 die in de huidige BMW M5 ligt en dus voorzien is van een elektromotor en accu. Een plug-in hybride dus. De S68 zelf gaat 585 pk en 750 Nm leveren, wat overigens minder is dan wat de S63 uiteindelijk leverde (635 pk in de M5 CS). De elektromotor voegt daar nog 197 pk en 280 Nm aan toe.

Kicken, de BMW M5 gaat dus 782 pk en 1.030 Nm leveren. Helaas, zo werkt het net niet. Zoals wellicht bekend mag je bij een PHEV niet de cijfers direct bij elkaar optellen. Daardoor blijft de BMW M5 dus steken op 728 pk, het Nm-cijfer wordt niet vermeld. Minder dan de BMW XM Label Red, wat natuurlijk het topmodel van BMW M moet blijven. Wel een flinke boost: 118 pk meer dan de M5 F90, 93 pk meer dan de Competition en 83 pk meer dan de CS. Er wordt ook niet vermeld of die 718 pk de Competition is of niet, aangezien bij de onthulling van de M3 ook gelijk de Competition de krachtigste jongen was.

Gewicht

BMW loopt met de M5 een beetje tegen hetzelfde probleem aan als bij de XM. Om het even gechargeerd te zeggen: een Scania R730 heeft ook een 730 pk sterke V8, maar als je daar 20 ton achter hangt wordt je eruit gereden door een beetje A-segmenter met 73 pk. Pk’s maken eigenlijk niks uit als het gewicht te hoog wordt. Nou zal de M5 mede dankzij zijn elektropower vast sneller zijn dan de vorige, maar het wordt een flinke walvis. Het gewicht wordt namelijk 2.435 kg. Inclusief de nodige zaken die gewicht toevoegen, zoals benzine en passagiers, ben je dus makkelijk met twee-en-een-halve-ton aan BMW op pad.

Ook wordt het vergelijk met de Mercedes-AMG GT63 S E-Performance interessant: die weegt zo’n 2.200 kg met 830 pk. BMW staat dus eigenlijk al gelijk 1-0 achter. De RS6 weegt ‘slechts’ 2.075 kg, maar heeft ook ‘slechts’ 600 pk om het voort te stuwen. We horen zo snel mogelijk wat de sprinttijden en topsnelheid van de BMW M5 wordt.

Lay-out

Nog wat overige specs: het accupakket van de BMW M5 meet 18,6 kWh. De bandenmaten zijn 285/40R20 vooraan en 295/35R21 achter, wat duidelijk maakt dat er net als bij de M2 en M3 gebruik gemaakt gaat worden van een velgmaat achter die groter is. De verbreding ten opzichte van de G60 bedraagt 70 mm en de verlenging 36 mm. Opvallend genoeg zit die verlenging ook in de wielbasis om een betere geometrie te realiseren in de ophanging.

Nog heel even wachten voordat we mogen zien wat BMW heeft gebakken van de nieuwe M5 (G90).