Top 10 hoogtepunten uit de geschiedenis van de ultieme wintersportbeukers

We blikken even terug op de ultieme wintersportbeukers!

Het is weer voorjaarsvakantie, dus gaan we eens even lekker wat bomen opzetten over de wintersport. Het is een een heel gebeuren. Je laat de auto vol met ski’s, stokken, Moon Boots, skikleding en allerlei andere dingen. Dan knal je zo snel mogelijk naar de bergen toe. Vervolgens stop je al je skispullen in een muf hok. Dan ga je vijf-zes dagen in de rij staan bij alle skilifts. Vervolgens worden de pistes al pukkelig na een paar uurtjes en ga je maar om 14:00 over op de Schnapps. Ofziets.

Winterpostbeukers!

Het leukste is dus die reis heen en weer. De Alpen zijn episch, de Autobahn kan geweldig zijn en met de juiste auto is het helemaal feest. Daarom hebben we een overzicht van de top 10 wintersportbeukers! Uiteraard, is het lijstje geheel subjectief. Om te voorkomen dat de lijst vol staat met Audi stationwagons, hebben we gekozen voor 1 per merk. Nieuw zijn de meesten niet meer te krijgen, maar gelukkig komen er nog voldoende pareltjes op Marktplaats voorbij. Nogmaals: het is geheel subjectief, dus als je een toffe toevoeging hebt, laat het weten in de comments! Daar gaat @nicolasr dan vervolgens iets mee doen. Of niet.

Alpina B10 3.0 Allrad (E34)

1993 – 1996

De BMW 525iX was specifiek voor de Alpenlanden bedoeld. Gek genoeg zag BMW het niet zitten om het vierwielaandrijvingssysteem toe te passen op een minder krachtige 5 Serie. Of eentje met meer power. Mocht je dat laatste wensen, dan kon je bij Alpina terecht voor de B10 Touring 3.0 Allrad.

Dat is in principe een Alpina-variant van de E34. De motor werd van 2.5 liter vergroot naar 3.0 liter, waardoor het vermogen steeg naar 231 pk. Uiteraard kreeg je een Alpina-lip, twintigspaaks Alpina-velgen en een Alpina deko-set. Die laatste kon je ook weglaten. Er zijn 70 exemplaren van de B10 3.0 Allrad gemaakt. Leuk weetje: de Allrads staan juist ietsje hoger op hun poten.

Audi S8 (D2)

1994 – 1999

Zoals gezegd, we hadden het lijstje met gemak kunnen vullen met Audi stationwagons. Het merk is ijzersterk in wintersportkannonen. De Audi S8 is een bijzondere. De auto kwam in 1994 op de markt als de sportieve variant van de Audi A8 limousine.

Destijds waren er nog niet veel sportieve toplimo’s. De Audi S8 combineerde een 340 pk sterke 4.2 liter V8 met permanente vierwielaandrijving en naar keuze zelfs een handgeschakelde zesbak. 1994 was nog de tijd dat je met een handbak aanzienlijk sneller was dan met een automaat.

Volvo V70 R AWD

1998 – 1999

De Volvo 850 was de eerste grote Volvo met voorwielaandrijving. Gek genoeg zorgde dat in dit geval voor betere rijeigenschappen. Dat had ook te maken met het feit dat de RWD-Volvo’s behoorlijk eenvoudig qua opzet waren. Met de 850 R kwamen de Volvo-liefhebbers erachter dat de grip op zich eindig is op de vooras met zulke vermogens.

Gelukkig zette Volvo alles recht met de V70 R AWD. De V70 was het faceliftmodel van de 850 (feitelijk was het de facelift na de Alter 2). Dankzij een vrij inventief vierwielaandrijvingssysteem kon je de 250 paardenkrachten beter kwijt, evenals de 350 Newtonmeters. Als je de handbak had, kon je in 6,8 tellen naar de 100 km/u knallen en een top halen van 250 km/u. Niet dat je dat deed met winterbanden en een dakkoffer. Maar het was gewoon fijn dat het kon.

Mercedes-Benz E55 AMG 4Matic Combi (S210)

2000 – 2003

Mercedes was relatief laat met vierwielaandrijving. Waarom zouden ze: er was immers aandrijving op de foute wielen (voor) en op de juiste wielen (achter). En dat was het geval met alle Mercedessen. In de jaren ’90 maakte Audi en Volvo furore met stationwagons met vierwielaandrijving en AMG sloeg terug. Ze maakten in Affalterbach een speciale serie E-Klasses.

De basis was de E430 4Matic en daar maakten ze dan een E55 AMG van. Je kon ‘m alleen op speciale bestelling krijgen, uiteraard tegen de hoofdprijs. Het is nog altijd een bijzonder coole auto. Alle comfort, een dikke V8 en een enorme puist aan ruimte. Waarom moest je ook alweer een SUV hebben?

Range Rover Sport Supercharged (L320)

2005

De enige SUV in het lijstje. We maken een kleine uitzondering omdat Land Rover alleen maar crossovers en SUV’s maakt. Met de Range Rover Sport mikte Land Rover meer op het asfalt dan ook. De auto was sportiever dan welke Range Rover dan ook. Dat is makkelijk praten, want heel veel auto’s zijn sportiever dan een Range Rover uit die periode.

De basis was niet een Range Rover, maar de Discovery. Dat betekent dat je een ladderchassis én zelfdragend chassis had, dus een hoog gewicht. Je had die 4.2 Supercharged Jaguar dan ook echt nodig voor een beetje prestaties. Voordeel, eenmaal op de wintersportbestemming aangekomen kon je alsnog uit je plaat gaan, want in tegenstelling tot bijna alle andere SUV’s van tegenwoordig, zijn dit zeer terreinwaardige auto’s.

Opel Insignia OPC Sports Tourer (A)

2009 – 2013

Een zwaar onderschatte wintersportbeuker, deze Opel. Je krijgt alle kwaliteiten van een Audi A6 in een dikker pakket, eigenlijk. De Insignia OPC is de Vectra OPC. Waar die laatste een ondersturende bandenroker was, was de Insignia een waar wintersportkanon. De motor – een 2.8 V6 met turbo – is goed voor 325 pk, waardoor je met gemak 250 km/u kan halen. Het grote verschil met de Vectra was het vierwielaandrijvingssysteem.

Oh, en de Insignia was een aanzienlijk luxere, grotere en dikkere auto dan de Vectra. Het hoogtepunt waren de stoelen, die grote recaro’s zijn nog altijd episch. Bijzonder: de styling van de eerste generatie OPC is nog altijd heel erg fris. Het is het perfecte wintersportkanon als je een frisse occasion wil die niet iedereen heeft. Ja, hij is wat zwaar, maar juist op lange ritten is dat niet onprettig.

Porsche Panamera Turbo (970)

2009 – 2013

Bij Porsche zijn er meerdere gegadigden. De 964 Carrera 4 en de 993 Turbo waren AWD-pioniers die je altijd kon inzetten. De Cayenne was de eerste SUV waarmee je daadwerkelijk HARD over de Autobahn heen knallen. Toch gaan we nu voor de eerste generatie Panamera. Een nieuw type auto.

Niet moeders mooiste, maar wel extreem capabel. Als Panamera S met handbak was het een E39 M5-esque hooligan, maar als Turbo was het een raszuivere wintersportbeuker. Een 4.8 liter V8 met twee turbo’s, goed voor 500 pk. En in tegenstelling tot veel andere Duitse dikkerds, had je hier geen begrenzer. Dus dit ding liep ver over de 300 km/u.

BMW M550d Touring (F11)

2011 – 2013

Een dikke diesel met vierwielaandrijving, dat was lang het terrein van Audi. BMW deed er niet echt aan. De E34 5 Serie was er alleen met benzinemotor en bij de E39 was er überhaupt geen AWD mogelijk. xDrive maakte zijn comeback met de E61, maar kon je op maximaal de 530d krijgen.

Bij de F11-serie ging BMW he-le-maal los met een N57S-motor, een zes in lijn met niet één, niet twee, maar maar liefst drie turbo’s. DRIE! Daardoor had je 381 pk en 720 Nm tot je beschikking. Trekkracht zonder einde. De combinatie van sprintcapaciteiten, Autobahnstormmkwaliteiten en actieradius waren ongekend en zijn dat eigenlijk nog steeds. Er kwam later een opvolger met vier turbo’s, maar die verdween vrij snel weer (met de facelift).

Volkswagen Golf R Variant

2015 – 2017

Volkswagen heeft meerdere snelle stationwagons gehad die je als winterportbeuker kan omschrijven. Maar de meest geslaagde is de Golf R Variant. Die auto is een geweldige en perfecte mix tussen snelheid, prijs, luxe, praktische gemak en ruimte.

De Golf 7 stationwagon is qua ruimte een prima auto, meer ruimte dan de gemiddelde 3 Serie. De 2.0 TSI is goed voor 300 pk, daarna 310 pk en vervolgens weer 300 pk. Het is in elk geval veel, zeker na een milde tuningskuur.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (949)

2017 – 2020

Vierwielaandrijving en Alfa Romeo gaan al jarenlang goed samen. Alleen heeft Alfa Romeo vaak nét het verkeerde model uitgekozen om te voorzien van hun befaamde Q4-vierwielaandrijvingssysteem. Op de 156 was het leverbaar, maar alleen in combinatie met de 1.9 JTD. Bij de 159 was het beter geregeld, maar die auto was zo zwaar dat vierwielaandrijving er nog meer snelheid uithaalde.

De Stelvio Quadrifoglio is een geweldige hoogtepunt als het gaat om een ultieme wintersportbeuker. Gekscherend zeggen we weleens dat de Stelvio het prototype crossover is voor mensen die eigenlijk geen crossover willen (maar wel moeten). Qua gewicht valt het heel erg mee en

BONUS: Ferrari FF

2011 – 2015

Een paar jaar geleden ging ondergetekende skiën in Ischgl. Bij het hotel stonden drie Russiche auto’s (dat kon toen nog). Een G63 AMG aan de voorzijde, een G63 AMG aan de achterzijde en een Ferrari FF daartussenin. Het toonde maar aan de FF het repertoire verbreedde voor een Ferrari-bestuurder.

De FF is namelijk de eerste Ferrari met vierwielaandrijving (FF staat voor Ferrari Four), alhoewel je alleen de eerste paarste versnellingen van de integrale aandrijving kunt genieten. Naast vierwielaandrijving is de FF enorm ruim: je kunt er echt met zijn vieren inzitten. Er kan zelfs wat bagage mee. En er kan een dakkoffer op! Het is overigens nog altijd een echte Ferrari hoor, want die 6.3 V12 is nog altijd bijzonder episch. Met 660 pk zijn er niet veel snellere auto’s op de Autobahn.