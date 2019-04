Politie Rotterdam wil dat vrouwen boezems insnoeren

Wel een beetje ordentelijk vastsjorren, die memmen.

Als man heb je het maar makkelijk in het leven. Niet alleen zijn we sterker, hebben we de skill om logisch na te denken en kunnen we beter inparkeren dan de zachtere sekse, ook is het voor ons veel makkelijker om een gordel te dragen. De moeilijkste beslissingen die wij moeten nemen waar het gaat om gordels, betreft of je echt honderden Euro’s extra aan Porsche moet geven om je gordels in een kek kleurtje te laten uitvoeren.

Voor vrouwen ligt dat een beetje anders. Zij hebben namelijk mammae die boing boing gaan (video). Daar is zo’n gordel vaak niet op berekend. Die zijn namelijk geijkt op het doorsnee lijf van Jan Modaal. Gek eigenlijk dat de gordels voor de passagiersstoel dan niet ontwikkeld zijn voor de gemiddelde vrouw. Of, nee wacht, dat soort ouderwetse denkbeelden mogen niet meer natuurlijk. Sorry, ik liet me even gaan.

Enfin, veel vrouwen blijken het prettiger te vinden hun gordel ‘onder de arm door’ te dragen, zodat hun rondvormige units niet geplet worden. Vooral als de airco laag staat, schijnt dat geen prettig gevoel te geven (video). Het is wel begrijpelijk, maar het is tevens een van de redenen dat het bij ongelukken soms gruwelijk misgaat.

Dat laatste komt dan met name door het samenspel tussen de verkeerd gedragen gordel en de airbags, die zoals we eerder al eens schreven met 300 kilometer per uur naar je toekomen in geval van een crash. Allemaal prima als de airbag op de juiste manier je hoofd/lichaam raakt, maar precies dat gebeurt dus vaak niet bij vrouwen die hun gordel foutief dragen. In dat geval komt het nog wel eens voor dat het bovenlijf van de vrouw naar voren geslingerd wordt en ze vervolgens haar nek breekt door de tegelijkertijd in tegenovergestelde richting ploffende airbag. Niet wat je wilt.

De politie Rotterdam ziet deze gevallen met lede ogen aan en heeft besloten een andere aanpak te kiezen dan kille prenten schrijven om het issue onder de aandacht te brengen. Op Facebook gaan de koddebeiers namelijk volle polle voor de traan, met deze emotionele oproep.

Als we aankomen bij de aanrijding zien we de GGD in een groepje bij elkaar staan. Dat is meestal geen goed teken. De… Geplaatst door Politie Team Verkeer Rotterdam op Woensdag 3 april 2019

Het is wellicht een tikkie melo, maar we leven in tijden dat ProRail flarden van kleding exposeert die mensen droegen die voor de trein zijn terechtgekomen. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Als het werkt dan werkt het?

Dank Maurice voor de tip!