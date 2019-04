Strek je benen in deze Citroën C4

Auto's met kont zijn hip.

De premium autofabrikanten Audi, Mercedes en straks ook BMW zijn in Europa vertegenwoordigd met een sedan. Audi heeft de A3 Limousine, Mercedes de A-klasse sedan en BMW komt over een tijd met de 1 Serie in sedan-vorm.

Het is bij ons in Europa misschien weer even in wennen, maar in de VS en China is de sedan altijd al een populaire autovorm geweest. Zo heb je in China de Citroën C4 als sedan. Op basis van het huidige model lanceert het merk in het Aziatische land een opgefriste verlengde variant. Immers hoor je er zonder verlengde variant niet bij in China en nog belangrijker: je loopt verkopen mis.

De eerste C4 Lang werd in 2012 geïntroduceerd en kreeg later een facelift. Voor het nieuwe jaar heeft Citroën het interieur sterk opgefrist ten opzichte van de facelift in 2016. Dat was broodnodig ook, want de concurrentie is moordend wat betreft betaalbare sedans. Van de Europese fabrikanten heeft bijvoorbeeld Volkswagen meerdere sedans in het gamma (o.a. Lamando, Lavida, Santana, Passat) en dan hebben we het over een modellengamma van slechts één merk.

Om bij te blijven moet je constant vernieuwen. In het interieur is voortaan een 9-inch groot touchscreen te vinden voor de infotainment. Verder is een nieuw stuurwiel geïnstalleerd en is er onder meer gekozen voor een elektronische parkeerrem.

De verlengde C4 L heeft een 110 mm langere wielbasis in vergelijking met de reguliere variant. Uiteraard komt al die extra ruimte ten goede aan de achterpassagiers. In China is de C4 L verkrijgbaar met een 1.2 liter benzinemotor met 136 of 167 pk. Een automatische transmissie is standaard.