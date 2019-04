Autoblog advies: racefiets vervoer voor 10 mille

Voor je eigen Tour de France!

Verreweg de meeste aanvragen voor deze rubriek komen van mensen die een auto wensen die ze voor hun werk kunnen gebruiken. Logisch, want de route van en en naar het werk is een belangrijke. Dit keer is het echter allemaal een beetje anders. We behandelen vandaag namelijk de aanvraag van Gijs. Hij is op een auto uit die enkel ingezet gaat worden bij vakanties!

Gijs had voorheen een Citroën C5 Break, maar die auto is naar eigen zeggen overleden. Dus moet Gijs op zoek naar iets nieuws. De voorkeur gaat uit naar een grote stationwagon of naar een busje. De auto moet vooral enorm veel ruimte bieden en sowieso vier personen plus hun bagage kunnen vervoeren. Maar daar houdt het niet op. De auto gaat voornamelijk gebruikt worden voor actieve vakanties. Gijs houdt van fietsen en skiën en zoekt daarvoor de mooie gebieden van Europa.

Het is dus van belang dat die fietsen en en attributen dus allemaal ín de auto passen. Wellicht dat er twee fietsen op de trekhaak kunnen, maar ze moeten mee. Voordeel: het verbruik maakt niet uit! Althans, niet in extreme mate. Gijs verwacht op jaarlijkse basis niet enorm veel kilometers af te gaan leggen, dus een keer meer of minder tanken maakt niet direct uit.

De nieuwe auto hoeft overigens geen zuipschuit te zijn. Ook qua gewicht hoeft het geen vrachtwagen te worden. Ongeacht het jaarkilometrage is de wegenbelasting elk jaar hetzelfde. Qua merken heeft hij niet direct een voorkeur of een afkeur. Een Citroen Berlingo lijkt Gijs wel wat. De eisen en wensen van Gijs staan hieronder vermeld in de welbekende tabel:

Huidige /vorige auto's: Citroen C5 (overleden) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 10.000 Jaarkilometrage: Weinig Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Niet voor woon werk dus auto wordt weinig gebruikt. Vooral voor mee op vakantie, wintersport, fietsuitje Gezinssamenstelling: Vriendin Voorkeursmerken /modellen: Citroen Berlingo No-go modellen / merken: Geen

Doe het niet: Citroën Berlingo

De Citroën Berlingo is een waanzinnig origineel concept. De auto was namelijk de eerste zogenaamde ‘Ludospace’. De auto is veel praktischer en functioneler dan welke stationwagon, MPV of SUV dan ook. Voor 10.000 koop je ook nog eens een interessant exemplaar: niet te oud, een redelijk motor en behoorlijk wat luxe. Althans, voor het type auto. Je kan er prima mee op vakantie, daar niet van. Maar je bent jezelf niet aan het trakteren. Je zit nogal rechtop, op de bok. Voor een bedrijfswagen is ‘ie erg comfortabel, maar voor een personenauto niet. Als je hem toch alleen maar gaat gebruiken voor een paar enorme ritten, kies dan een echte MPV uit van Citroën. Een Grand C4 Picasso is goed te vinden in het budget. Of je geeft de helft uit aan Citroen C8 met weinig kilometers op de klok.

Skoda Superb Combi 1.8 TSI DSG Business Line+

€ 9.999

2010

165.000 km

Nuchter beschouwd is dit een uitstekende keuze. Althans, dat vinden heel veel Tour de France teams. De Skoda Superb Combi komt nog vaker in beeld dan al die mannen met extreem strakke broekjes. Slimme keuze van Skoda om dat evenement te sponsoren. Ook de Superb is geen rijdersauto avant la lettre, maar het niveau van verfijning staat op een hoger peil dan bij de Berlingo. In het budget kun je kiezen uit heel aardige exemplaren. De 1.8 TSI motor met DSG is een hele fijne combinatie, aldus de conclusie na de rijtest met de Superb Combi. Maar check deze aandrijflijn even goed. De motor kan last hebben van overmatig olieverbruik door een issue met de schraapveren en de bak dient soepel en ‘droog’ te schakelen. Andere aandachtspunten kun je zien in het Skoda Superb Aankoopadvies. Verder is de Superb een topauto: je zit riant voorin, je zit enorm ruim achterin en je hebt een knoepert van een kofferbak.

Ford Galaxy 2.0 Ghia

€ 8.450

2007

155.000 km

Waar de Skoda een enorm ruime stationwagon is, kiest de Galaxy een andere benadering. Dit is namelijk een onvervalste MPV. Dat heeft als voordeel dat de hele auto erg ruim is. Je kan prima met zeven man door Europa cruisen met deze auto. De 2.0 motor houdt niet over qua performance, maar de meeste exemplaren in het budget hebben deze viercilinder onder de kap. De iets sterkere 2.3 was er enkel met automaat en is vooral wat dorstiger. De latere EcoBoost modellen vallen helaas nog niet in het budget. Wat de Galaxy tekort komt op de rechte stukken, maak je goed in de bochten. Het is namelijk de fijnst sturende auto in zijn segment. Mocht de ruimte iets te veel van het goede zijn, dan is de gerelateerde S-Max een goed alternatief.

Mercedes-Benz E200 Combi Classic (S211)

€ 9.950

2007

175.000 km

Van de Duitse Drie moet je de Mercedes-Benz E-Klasse hebben. De reden is simpel: het ding is was altijd nog een slagje groter dan zijn concurrenten. Op de achterbank is het al beter dan in de Audi A6 en BMW 5 Serie, maar de kofferbak slaat alles. Niet alleen qua ruimte; ook de vorm is lekker recht en de tildrempel is lekker laag. Ga je voor de minst luxe variant, dan heb je een E200 Kompressor. Het facelift-model heeft meer dan 180 pk in standaarduitvoering, dus qua snelheid zit je meer dan goed. Over facelift gesproken, zorg echt dat je die te pakken hebt. Die zijn kwalitatief een heel stuk beter bij deze generatie ‘E’. De Mercedes is niet zo ‘sportief’ als de BMW en Audi, maar dat is in dit geval een pré. Het is een geweldige auto om lange afstanden mee te rijden.

Dodge Journey 2.4 SXT

€ 9.950

2011

70.000 km

Wat? Gaan we een Dodge aanraden? Jazeker! Er is een tijd geweest dat Dodge een comeback maakte in Europa. Dat project faalde op spectaculaire wijze. De bouwkwaliteit van de auto’s was dermate slecht dat zelfs de Amerikanen er geen brood van lustten. Na verloop van tijd werd de kwaliteit van de Caliber, Sebring en Nitro echter verbeterd, gelukkig. De Journey kwam wat later op de markt en geldt als een van de betere Dodges uit die periode. Het is een geslaagde mix tussen een stationwagon en crossover. De 2.4 is een beetje rauw, maar levert wel bruikbaar koppel onderin. De auto voelt een beetje aan als een ‘huurauto’, wat de Journey in zijn thuisland dan ook vaak is. De grote troef is natuurlijk heel erg veel waar voor je geld. Voor 10 mille heb je een lekker jonge auto met weinig kilometers in de ‘volle’ SXT-uitvoering.

Opel Vectra 2.8 Turbo Cosmo (C)

€ 9.950

2005

85.000 km

Mocht je een absoluut snelheidsmonster wensen, dan is dit de beste optie. De Opel Vectra Stationwagon dient verkozen te worden boven de Insignia. Niet omdat de Vectra beter rijdt (dat doet ‘ie namelijk niet), maar vanwege de enorme wielbasis en bagageruimte. De Vectra Wagon staat namelijk niet op het standaard 159 Epsilon onderstel van de Vectra, maar op het verlengde Epislon-platform van de Signum. Dat model is al wat ouder, dus je kan met gemak zoeken naar de mooiste exemplaren. Een nette OPC konden we niet zo snel vinden, maar misschien is deze variant nog wel leuker. Je ziet het er niet aan af, maar je krijgt in basis de motor uit de OPC. Hij levert alleen ietsje minder vermogen. Qua luxe kom je met zo’n Cosmo uitvoering niets te kort, alhoewel het ‘infotainment’-systeem inmiddels hopeloos verouderd is.

YOLO: Land Rover Discovery 3 4.4 V8 HSE

€ 9.000

2005

215.000 km

Tjsa, als je niet zo heel veel kilometers maakt en voornamelijk een fijne en ruime reisauto wenst, dan is dit de ultieme auto. De derde generatie Discovery van Land Rover is namelijk een huzarenstukje als het gaat om reizen. Er zijn weinig auto’s waarbij de zitpositie beter voor elkaar is dan in een Land Rover. Je zit hoog en kijkt uit over een enorme motorkap. Je hebt het gevoel in een enorme boot te zitten. Nadeel: als je moet tanken is dat niet anders. De 4.4 V8 van Jaguar lust namelijk een flinke, of liever gezegd heel erg flinke slok. Ook is de wegenbelasting een tikkeltje aan de hoge kant, dankzij het hoge gewicht. Maar als je een fijne lange afstandsauto zoekt met enorm veel ruimte, dan gaat zijn er weinig auto’s beter dan een Discovery. Extra voordeel: je komt er alle cols mee op, zelfs als dat offroad moet gebeuren.

