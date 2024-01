Politie start aanbestedingsprocedure voor EV’s

De aanbestedingsprocedure voor EV’s is gestart. Perfect voor HELE korte achtervolgingen.

De vloot van politieauto’s moet geregeld vernieuwd worden. Dat gebeurt natuurlijk niet in één keer. Als de laatste auto is afgeleverd, is de eerste alweer aan vervanging toe, bij wijze van spreken.

De auto’s worden niet zomaar gekocht. Daarvoor is er een aanbestedingsprocedure. Zie het als een enorm uitgebreid en veelomvattend ‘Autoblog Advies’. De politie zet alle wensen en eisen op een rijtje om vervolgens tot een shortlist te komen. Uit de lijst kiest men dan de winnaar c.q. winnaars, die vervolgens gekocht gaan worden.

Aanbestedingsprocedure voor EV’s

Voor de importeur van het betreffende merk is het altijd een belangrijke procedure, want de politie is een zeer grote afnemer. De aanbestedingsprocedure voor de gewone auto’s met plofmotor is al achter de rug. Weet het u nog? De winnaars waren toen de Ford Kuga en de BMW X1. Jazeker, ook de lokale hermandad kan een crossover beter waarderen dan een MPV of hatchback.

Maar nu is de aanbestedingsprocedure gestart voor elektrische auto’s. De politie heeft kennelijk heel erg veel situaties waarbij de achtervolging heel erg kort duurt, zodat laden niet nodig is. Dat is natuurlijk een zwakke poging van ons om grappig te zijn, uiteraard. De politie heeft auto’s voor heel erg veel doeleinden, natuurlijk. Daarbij zijn er uiteraard zat auto’s die net zo goed elektrisch kunnen zijn.

Eisenpakketje

Voor de aanbesteding van de elektrische politieauto’s kijken ze iets verder dan de auto’s zelf. Denk aan de laadfaciliteiten op het politiebureau, de kennis qua reparaties en natuurlijk de, eh, actieradius zelf. Toch een beetje de olifant in de kamer, natuurlijk. Bij de aanbestedingsprocedure worden de agenten betrokken. Denk aan het samenstellen van het eisenpaket en het maken van de proefritten. Op zich ook wel logisch, want zij moeten er immers mee gaan rijden.

De selectiefase is gisteren gestart en zal medio april worden afgerond. Daarna worden de leveranciers geselecteerd voor de inschrijvingsfase. Vervolgens start men met de standaard procedure, check die hier. De startdatum staat gepland voor 2025. Dan moeten de modellen daarna nog geleverd worden. Het duurt dus nog wel eventjes voor we hele korte achtervolgingen kunnen meemaken.

Fotocredit: elektrische politiewaggie door @ontploffer via Autoblog Spots.