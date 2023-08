Politie kiest nieuwe auto uit, nog altijd geen EV

De politie kiest een nieuwe auto. Benieuwd wie de kleur mag uitkiezen.

Het is altijd leuk shoppen als je en order hebt voor een hele vloot aan auto’s. Bij de politie mogen ze het ook geregeld doen. Natuurlijk spreken die dikke Audi A6‘en het meeste tot de verbeelding. Een kloeke stationwagon met en volvette 3.0 TDI-motor en vierwielaandrijving klinkt als een geweldige auto om dagelijks in te moeten rijden.

Maar voor de agenten in een basispolitievoertuig (BPV) hoef je niet schuldig te voelen. Die krijgen binnenkort namelijk een nieuwe auto. Dat maakt Ford bekend. Dat kunnen ze doen omdat ze ook de gene zijn de auto’s gaan leveren. Het gaat in dit geval om de Ford Kuga HEV.

Politie kiest nieuwe auto

Na een uitvoerige testperiode is gebleken dat de Ford Kuga uitstekend voldoet aan alle wensen en eisen van de nationale hermandad. Het is de bedoeling dat de dienders vanaf 2025 gaan rijden in de nieuwe Kuga. Kiest de politie dan alleen voor de Kuga? Nee!

De nationale prinsemarij gaat namelijk ook rondkarren in een heuse BMW X1. Dat bleek uit een onderzoek van verschillende politiemedewerkers, Operationale begeleiding & Training en de politieacademie (dat is met die kerel die allerlei geluiden kan maken met zijn mond).

Ja ja, we weten het. Dit is een brandweerauto. Maar het laat wel zien hoe een X1 met zwaailichten eruit ziet.

Waarom niet elektrisch?

Collega @wouter heeft wel een vraagje voor de wouten. Het is opmerkelijk en begrijpelijk dat de politie dus niet elektrisch gaat rijden. Wij worden met zijn allen natuurlijk aangestuurd om zakelijk elektrisch te gaan rijden. Als je de overheid mag geloven is het daar nu ook echt tijd voor.

Opvallend genoeg geldt dat dan niet voor de politici in hun dienstauto’s (moeten het hele land door, kan kennelijk niet elektrisch) en dus de politie in hun dienstauto’s. Ook die moeten de hele dag rijden en dat kan kennelijk ook niet elektrisch. Als de overheidsfunctionarissen erachter komen dat elektrische best nog wel omslachtig is, waarom moeten ‘wij, het arme volk’ dan wel massaal overstappen?

Overigens heeft de politie daar een antwoord op: Vanaf 2025 komen er 500 elektrische BPV-auto’s. Dat is dan zo’n 30 procent van het wagenpark. De aanbestedingsprocedure voor de elektrische basispolitievoertuigen vindt plaats na het zomerreces.

Van januari 2025 tot december 2019 zal de politie zo’n 1.110 Kuga’s en X1’s afnemen.

Specs

Uiteraard wil je de specs eventjes weten of je dit nieuwe voortuig van de gendarmerie voor kunt blijven. Het is een Kuga met hybride-aandrijving met een systeemvermogen van 190 pk. Daarmee sprint het apparaat in 9,4 seconden naar de 100 km/u vanuit stilstand.

De topsnelheid zonder zwaailichten is precies 196 km/u. In Nederland is deze versie niet leverbaar (in België wel), want wij krijgen alleen de 1.5 EcoBoost (mild hybrid) of de 2.0 plug-in hybride. Dus de politie wil zelf niet eens aan de PHEV?

Ford gaat nu enkele Kuga’s ombouwen tot politieauto, in samenwerking met Abim en Veth Automotive. Na een jaar testen worden ze in gebruik genomen.