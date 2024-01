Deze accessoire voor de Porsche 911 Dakar is verplichte kost

Eigenlijk móét je de Tequipment-daktent van Porsche gewoon hebben als je een 911 Dakar bestelt.

Het is alweer een jaar geleden dat Porsche de 911 Dakar liet zien. Sit rep: hij is nog steeds buitengewoon cool. Eigenlijk nog cooler nu via bronnen als PTSRS duidelijk wordt hoe mensen de auto aankleden met PTS-kleurtjes, de rally-liveries en dergelijken.

Eenvoud

Kun je doen, maar als je een PTS-kleurtje wil en daarna een exacte bepaalde kleur als accenten en stoelstiksels, zijn er genoeg Porsches om uit te kiezen. De Dakar is juist leuk vanwege de eenvoud en de inzetbaarheid. Ook in een ‘normale’ kleur, zoals de lanceerkleur Shade Green, is het al een ruig ding. Wat ons betreft zijn opties als de optionele schijnwerpers en van alles aan dakrekken de opties die de 911 Dakar écht speciaal maken.

Tequipment daktent

Bewijsstuk A: de Porsche 911 Dakar die collega Machiel vond op Interclassics Maastricht. Deze heeft een Porsche Tequipment-optie. Tequipment is de tak van Porsche die zich bemoeit met alles wat met accessoires te maken heeft. Je moet er dus speciaal naar vragen, maar dan krijg je een supercoole daktent.

Nou weten wij ook wel dat een daktent eigenlijk maar een onpraktisch ding is, maar cool is het wel. En hey, als je ergens bent met kruipende beestjes, dan is een daktent net dat stukje veiliger. Porsche levert deze daktenten dus gewoon optioneel en in combinatie met de dakdragers is het de perfecte accessoire voor je 911 Dakar. Zelfs met meegespoten deksel!

Prijzig

Je bent als Porsche 911 Dakar-koper natuurlijk sowieso al met geld aan het smijten, maar dat de daktent 5.247 euro kost helpt natuurlijk niet mee. Daar kan je iets meer dan 17 driepersoonstenten van kopen bij de Decathlon en dan heb je meer ruimte én die past in je kofferbak. Maar goed, het oog wil ook wat, en het oog krijgt een ware traktatie zo in combinatie met de Dakar.