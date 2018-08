Politie stuit op truck met gestolen BMW’s en Mercedessen

Kassa.

Je auto gestolen? Dikke kans dat ze zo over de grens verdwijnen. Over het algemeen lopen dieven dankzij de open grenzen weinig risico om betrapt te worden. Deze trucker was echter de sjaak na een controle bij de grens van Duitsland en Polen in Świecko, ten oosten van Berlijn.

De Duitse federale politie en de Poolse grenspolitie voerden afgelopen maandag om 08:30 controles uit. Daarbij werd onder meer de inhoud van deze vrachtwagen met een Litouws kenteken gecontroleerd. De politie kwam tot de ontdekking dat er vijf gedemonteerde voertuigen in de trailer zaten. Het ging om auto’s van de merken BMW en Mercedes. De 49-jarige vrachtwagenchauffeur overhandigde de politie handgeschreven papieren, maar ze trapten er niet in en gingen op onderzoek uit.

Aan de hand van het chassis en de aanwezige verzekeringskaarten kwam de politie tot de ontdekking dat de auto’s eerder waren gestolen in België. Daarop werd de bestuurder aangehouden. De Poolse autoriteiten hebben de truck en lading in beslag genomen voor nader onderzoek.

