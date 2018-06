Politie treft gestripte auto’s aan in bos Noord-Brabant

Een opmerkelijke vondst.

Missende bumpers, motorkappen en een kaal interieur. Een Volkswagen Golf en een Polo zijn gestript aangetroffen door de politie in een bos te Drunen, Noord-Brabant. De auto’s moeten in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn gestript in het bos door autodieven, aldus de politie.

Tegenover BD stelt wijkagent Ron van Gils dat beide auto’s gestolen waren. De Golf is afkomstig uit Den Haag en de Polo komt uit Loon op Zand. De voertuigen zijn ’s nachts naar het bos gereden en werden vervolgens vakkundig kaalgeplukt. Wat de dieven niet nodig hadden bleef achter. Om de auto’s heen werden schroeven en papieren gevonden. De kentekenplaten die op de Volkswagens zaten waren ook gestolen. Volgens de politie zijn de dieven niet voorzichtig te werk gegaan, want het gebied is vrij open en verlichting is ’s nachts vanuit de verte goed te zien. Dat criminelen vaker dergelijke omgevingen gebruiken is niet vreemd. In 2016 werd de BMW X5 van een Autoblog-lezer op vergelijkbare wijze teruggevonden.

Van de dieven ontbreekt ieder spoor. Er valt achteraf vaak weinig van zo’n zaak te maken omdat er niet veel sporen zijn. Het is vooral verzekeringswerk voor de rechtmatige eigenaren. De onderdelen worden doorgaans op bestelling gestolen en verdwijnen in de zwarte handel. Voertuigen met een keyless systeem zijn voornamelijk een eenvoudige prooi voor autodieven en kunnen zonder schade worden gejat. We maakten er al eens een video over.

Met dank aan John voor de tip! Fotocredit: Wijkagent Drunen op Instagram.