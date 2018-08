De eigenaar van deze 911R baalt ontzettend

Ook investeerders maken soms een foutje.

Investeerders die de Porsche 911R als belegging hebben gekocht komen van een koude kermis thuis. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat de prijzen voor de gelimiteerde porker zijn gedaald en daar is nog zeker geen verandering in gekomen.

In 2016 werd deze Porsche 911R geleverd in Californië. De eigenaar heeft de auto vermoedelijk direct op een trailer gezet, want met de auto zijn alleen ‘noodzakelijke’ kilometers gereden. Vermoedelijk wilde hij dik cashen op de Porsche, aangezien de hype tijdens en na de lancering enorm was. Twee jaar na levering staan er slechts 48 gereden kilometers op de klok.

De beste man had er beter mee kunnen gaan rijden of de auto eerder moeten verkopen. De Porsche wordt namelijk binnenkort geveild door RMSothebys en de verwachting is dat de 911 tussen de 325.000 en 375.000 dollar gaat opleveren. Mocht dit zo zijn, dan maakt de man nog steeds winst op zijn investering, echter kan een teleurstelling niet uitblijven. Als je weet dat maagdelijke 911R’s in het verleden 5, 6 of soms wel 7 ton opleverden, dan is 3 ton en een beetje niet de jackpot waar je op gehoopt had.

Van de 911R zijn 991 stuks gemaakt, waarvan 296 voor de Amerikaanse markt. Deze 911R is nummer 748 van de 991. Tijdens de Monterey Car Week wordt de Porsche van de hand gedaan.