Politie treft Range Rover en Jaguar in container in Brabant

Zowel de Range Rover als de Jaguar waren gestolen en verstopt door de dieven in een container in Brabant. De politie trof de auto’s aan.

Een container op een afgelegen terrein aantreffen. Je kunt je schouders ophalen en doorgaan met je leven. Of het lijkt je geen onaardig idee om misschien toch even de politie te bellen. Dat laatste deed een oplettende burger in Heesch in Noord-Brabant. Het viel de burger op dat er in het donker met een aantal personenauto’s naar die container op het terrein werd gereden.

Gestolen Range Rover in Brabant

De politie ging naar aanleiding van de melding van de burger even kijken. Op het afgelegen terrein troffen ze geen personen aan. De container stond er nog wel en deze was op slot. De agenten namen het zekere voor het onzekere en besloten de container op te maken. Dit gebeurde met een slijptol. Geen onaardige inschatting, want het was kassa toen de containerdeuren open gingen.

In de container troffen ze een Range Rover Evoque en een Jaguar aan. Welk model Jaguar is niet bekend. Op de gedeelde foto van de politie is alleen de Range Rover te zien. De auto’s bleken gestolen te zijn. Er is een onderzoek ingesteld en de gestolen voertuigen kunnen nadat de politie klaar is met het onderzoek naar de rechtmatige eigenaren.

Fotocredit: Wijkagenten Bernheze via Facebook