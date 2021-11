Breek: FIA geeft Mercedes geen gelijk

Toto Wolff slaat nu ergens met zijn vuist op tafel. De FIA is van mening dat Mercedes geen zaak kan maken geen Red Bull Racing.

Hoewel we inmiddels aan het spelen zijn in de zandbak, zaten we nog voor een deel in Brazilië met z’n allen. U weet het inmiddels wel. Naar aanleiding van nieuwe beelden had Mercedes protest aangetekend vanwege het heftige verdedigen van Max Verstappen op Lewis Hamilton in Brazilië.

Max, Lewis en de race Brazilië

Bij Mercedes waren ze van mening dat Verstappen buitensporig te werk ging. Dat zou blijken uit onboard beelden die deze week aan het licht kwamen. Sinds gister buigt de FIA zich over deze zaak in Qatar. De uitspraak zou vandaag komen en inmiddels is het hoge woord eruit. De FIA geeft Mercedes geen gelijk en Max Verstappen krijgt niet alsnog een straf aan zijn broek. Daarmee verdwijnt het protest van Mercedes wat de FIA betreft in de prullenbak.

Daarmee is er nu, als het goed is, een einde gekomen aan de hele discussie of Max Verstappen buiten zijn boekje ging in Brazilië. Wat Mercedes en andere critici ook zeggen. De FIA is van mening dat het allemaal oké was en uiteindelijk zijn zij het die de regels bepalen. En door. Op naar een nieuw spannend raceweekend in Qatar!