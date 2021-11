Max laat zich van zijn beste kant zien in Qatar

Max Verstappen was de snelste in de eerste vrije training op Qatar. Maar hij was niet de enige die snelheid kon vinden.

Zijn voormalige teamgenoot Pierre Gasly is het hele seizoen al lekker bezig. De Fransman vervolgt zijn goede daden tijdens de eerste vrije training in Qatar. Met een tweede tijd eindigde hij slechts 0.437ste achter Max Verstappen. Des te teleurstellender is het voor Perez, die op de achtste plek bleef hangen.

Max deed het goed in Qatar, en de rest?

De ogen zijn natuurlijk gericht op Mercedes. Het team weet de laatste races flinke snelheid te vinden. Mercedes valt echter moeilijk te peilen in de vrije trainingen. Vaak doen ze wat rustig aan en zie je pas tijdens de kwalificatie waar de echte potentie ligt. Tijdens deze eerste vrije training eindigde Bottas voor Hamilton op plek drie. Lewis noteerde P4, met een tijd van 0.786 achter Verstappen.

Verder viel op dat McLaren nog niet echte snelheid lijkt te hebben gevonden in Qatar. Norris eindigde op P10 en Ricciardo op P11. Nota bene was Yuki Tsnunoda nog sneller met een overtuigende P5. De top 10 bestaat verder uit Sainz (6), Leclerc (7) en Ocon (9).

De volledige uitslag check je hieronder. De tweede vrije training volgt vanmiddag om 15:00!