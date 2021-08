Politie wil foto’s van kentekencamera’s kunnen gebruiken

In verband met de privacy is het nu nog zo dat foto’s genomen door kentekencamera’s niet door de politie gebruikt kunnen worden in een opsporingszaak.

Zo’n 300 camera’s langs de Nederlandse snelwegen zijn in staat om kentekens te scannen. 55 daarvan kunnen ook scherpe foto’s maken van de inzittenden. Eerder dit jaar kwam het gebruik van de ANPR camera’s (Automated Number Plate Recognition) groot in het nieuws toen bleek dat de politie stiekem die foto’s gebruikte in opsporingszaken. Het gebruik van de camera’s op deze manier werd meteen stilgelegd.

Nu pleit Sjoerd Top, sectorhoofd van de dienst infrastructuur bij de Landelijke Eenheid, in een interview met het NRC dat de politie wel dit soort foto’s moet kunnen gebruiken. Denk aan een moord of een overval, waarbij de verdachten per auto vluchten. Met de kentekencamera’s is te zien wie de inzittenden van het voertuig zijn. Dit helpt bij een eventuele aanhouding en later als er een veroordeling komt.

Met de huidige wetgeving is het verboden om personen te herkennen aan de hand van deze foto’s. De kentekencamera’s zijn, zoals de naam al doet vermoeden, bedacht om kentekens te scannen. Dat de kwaliteit van de camera’s zo goed is dat het ook personen kan herkennen in een voertuig was dan maar zo. Het is niet toegestaan de camera’s op deze manier te gebruiken.

Privacy

Volgens Top is het zo dat bij een onderzoek vaak andere privacy-inbreuken plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij het opvragen van telecomdata van zendmasten komt het voor dat ook de gegevens van onschuldige burgers daar tussen zitten. Met de foto is dit te voorkomen, omdat het klinkklaar bewijs is wie er achter het stuur of in de auto zit.

Een aanpassing van de wet is nodig om politie-eenheden deze bevoegdheid te kunnen geven.