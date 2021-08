Porsche gaat voor het eerst auto’s buiten Europa maken

Groot nieuws, want de auto’s van Porsche werden altijd in Europa geproduceerd. Daar komt nu verandering in.

Of je nu in China, Nieuw-Zeeland of de Verenigde Staten woont. Als je de handtekening bij een dealer hebt gezet voor een nieuwe 911 rolt deze van de band in Europa. Best uniek, want de meeste autofabrikanten hebben in meerdere continenten een fabriek om auto’s te produceren. Porsche heeft echter de beslissing gemaakt om een nieuwe fabriek buiten Europa te bouwen. Maar er is een twist.

Deze beslissing van de Duitse autofabrikant maakt onderdeel uit van een groter plan. Dat grotere plan is een uitbreiding voor de Aziatische markt. Eén van de belangrijkere markten voor het merk met China voorop. De nieuwe fabriek komt te staan in Maleisië. Dat niet alleen. Er komt ook een onderzoekscentrum in China.

Porsche uit Maleisië, voor Maleisië

De twist zit hem in het feit dat je 911 nog steeds uit Europa komt, of je nu in China, Nieuw-Zeeland of de Verenigde Staten woont. De Porsches die geproduceerd worden in Maleisië blijven exclusief voor de markt in het land. Waarom? Maleisië rekent enorme invoerkosten wat Porsches onbetaalbaar duur maken in het land. Wanneer Porsche auto’s bouwt in het land zelf zijn invoerkosten niet langer van toepassing. Natuurlijk ziet het merk hier serieuze kansen om te groeien, anders doe je niet zo’n gigantische investering.

Hoewel een merk als Porsche niet bang is om tradities te doorbreken, is een 911 die niet afkomstig is uit Duitsland toch een stapje te ver. Daarom blijft de rest van de wereld, met uitzondering van Maleisië dus, auto’s van het merk krijgen die zijn gemaakt in Europa .