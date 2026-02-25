Politiedrones gaan ons allemaal het leven zuur maken

Ontsnappen is straks niet meer mogelijk

Even gas geven en verdwijnen om de hoek. Het klinkt nog steeds als een waterdicht plan, maar de tijden veranderen, helaas. In Australië zet de politie namelijk drones in bij misdrijven rond auto’s. Geen sirenes, geen helikopter, wel een vliegende camera die totaal geen haast heeft. Efficiënt, modern en een tikje ongemakkelijk.

Australië is de trendsetter

In plaatsen als Moree maakt de politie al gebruik van drones om te helpen bij zaken als: autodiefstal, inbraken en achtervolgingen. De toestellen staan klaar op daken van politiebureaus en worden op afstand bestuurd vanuit Sydney. Komt er een melding binnen? Dan stijgt er gewoon één op. Easy.

Kijk, dat Australië hierin vooroploopt is niet zo gek. The Land Down Under experimenteert al langere tijd met drones voor hulpdiensten. Dat ze nu hebben uitgevonden dat drones erg handig kunnen zijn bij auto-achtervolgingen is dus eigenlijk vrij logisch.

Handig hulpmiddel of vliegend toezicht

Volgens de politie zijn de drones geen surveillancespeeltjes. Ze worden alleen ingezet bij concrete incidenten en functioneren als een stille vervanger van helikopters. Minder lawaai, sneller ter plaatse en vooral goedkoper.

Camera’s die kentekens lezen en voertuigen volgen vanuit de lucht, voelen wel heel anders dan oom agent langs de weg. Deze vorm van technologie geeft nog meer aanleiding om de privacy van de welgedragende burger verder in te perken om overtreders makkelijker te kunnen pakken. Het is een steeds verder verschuivende lijn waarvan we ons steeds meer moeten afvragen of we deze niet terug moeten duwen.

Begin maar vast te wennen

Wat in Australië begint, vliegt natuurlijk zo over naar Europa. Drones zijn betaalbaar, efficiënt en hebben geen ‘nine to five’ mentaliteit. Voor politiediensten is het een logische stap. Voor automobilisten betekent het vooral een nachtmerrie waarin privacy meer in het geding komt.

Uiteraard is er een reden waarom we geen drones hebben die bijvoorbeeld jouw Über Eats bestelling komen bezorgen. De regelgeving wat betreft gebruik van drones is in Nederland een stuk strenger dan bijvoorbeeld Australië of Amerika. Echter moet je je niet vergissen… De politie in Nederland beschikt al een aantal jaar over drones en zet deze ook in waar nodig. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat de drones ook boven jouw auto vliegen.