Kia K4 is hier om de Golf het leven zuur te maken!

Kia presenteert de Europese versie van de K4.

Kia lanceert het ene na het andere EV-model, maar ze zijn ook de benzinerijders niet vergeten. Vandaag introduceren ze een heel traditioneel model: een C-segment hatchback met een verbrandingsmotor, zonder stekker. De opvolger van de Kia Ceed is hier!

Dit model werd eerder dit jaar al in de VS onthuld als de Kia K4, maar het was nog even afwachten of dit model ook in Europa zo ging heten. Het antwoord is dus ja. Kia neemt daarmee definitief afscheid van de naam Ceed.

De K4 mag dan een traditioneel model zijn, het design is dat zeker niet. De K4 oogt net zo modern als de EV-modellen. Daarmee is deze Kia in ieder geval een stuk hipper dan een Golf. En de verkoopcijfers bewijzen dat Kia’s uitgesproken designtaal Nederlandse klanten niet afschrikt. Integendeel.

Goed, het uiterlijk hadden we al gezien, maar we wisten nog niet welke motoren de K4 zou krijgen in Europa. Waar de Amerikanen een 2,0 liter viercilinder krijgen, moeten wij genoegen nemen met een 1.0 T-GDI driepitter. Die zat overigens ook in de Ceed, dus wat dat betreft verandert er weinig.

De 1.0 levert 115 pk en is voorzien van mild hybridtechniek. Qua transmissie heb je de keuze uit een handgeschakelde zesbak of een 7-traps DCT. Later volgt er ook een échte hybride. Dat wordt er eentje zonder stekker. Een dergelijke versie is er van de Ceed nooit geweest. Er was alleen een PHEV, en die was uitsluitend leverbaar als station. Overigens kunnen we van K4 ook nog een stationversie verwachten.

Als je staat te popelen om zo’n kekke Kia K4 te bestellen, moet je nog even geduld hebben. De orderboeken worden pas in het voorjaar van 2026 geopend. En de hybride zal pas eind 2026 zijn opwachting maken.

Of het een succes kan worden? Het C-segment is niet meer zo hot als voorheen, maar de Golf is nog altijd het op twee na best verkochte Volkswagen in Nederland. Dus wie weet kan de Kia K4 ook nog potten breken in dit segment.