Aston Martin zet mes in personeel, maar niet omdat het echt slecht gaat

Geen verlies meer, maar ook geen winst. Ook niet in de F1.

Elke keer dat je een Aston Martin ziet, voelt het als een speciaal moment. Specialer dan bij het zien van een Ferrari of een McLaren. Toch weet de Britse autobouwer niet heel erg te profiteren van deze positie in de markt. De auto’s zien er altijd geweldig uit en rijden doorgaans ook beter dan verwacht. Maar toch heeft het iets om zich heen hangen waardoor de rijke koper toch liever bij de Italianen aanklopt.

En dat ontastbare element weet Aston Martin maar niet te doorbreken. De verkopen gaan niet heel slecht, maar ze kunnen aanzienlijk beter. In Nederland gingen er slechts 25 naar een happy few, waarvan slechts 3 DBX’en. Opmerkelijk, want juist de SUV van het merk zou een verkooptopper moeten zijn. Iedereen wil immers een SUV, toch?

Trump verpest het

Eigenlijk ging het allemaal best redelijk, tot de grote Oranje man aan de andere kant van de oceaan lastig ging doen met importheffingen. Daarnaast hielp het inkakken van de Chinese luxemarkt ook niet mee. Twee belangrijke afzetmarkten voor Aston Martin.

Beide factoren gaven genoeg aanleiding om zo’n 20 procent van het personeelsbestand op straat te gaan zetten. Dat komt neer op zo’n 500 man. Daarmee hoopt Aston Martin 40 miljoen pond (ongeveer 46 miljoen euro) te besparen. Samen met de verkoop van de naamrechten op het Formule 1-team, dat 50 miljoen pond (zo’n 57 miljoen euro) oplevert, moet het een aanzienlijk deel van de verwachte verliezen compenseren.

Geen elektriciteit en geen winst

Als laatste verlagen de Britten de geplande investeringen in elektrisch rijden van 2 miljard pond naar 1,7 miljard pond. Deze zouden over een periode van vijf jaar uitgesmeerd moeten worden. Aston Martin sloot hiervoor jaren geleden al een samenwerking met Lucid Motors, maar daarover hebben we beide partijen al langere tijd niet meer gehoord.

Met behulp van de leveringen van 500 Valhalla’s (ruwweg 1 miljoen euro per stuk) die gepland staan, verwacht Aston Martin het jaar zonder verlies, maar ook zonder winst, af te kunnen sluiten. Datzelfde uitzicht heeft het Formule 1-team overigens ook.