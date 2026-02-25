Autoblog.nl

Video: De domste aanrijding ooit

Gewoon linksaf slaan joh. Maakt niet uit.

Je zou op z’n minst verwachten dat je in de spiegel en over je schouders kijkt bij het afslaan op een kruising. Nee?

