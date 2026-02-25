Netflix deelt eerste beelden van nieuw seizoen F1-serie Drive to Survive

De aangedikte samenvatting over het afgelopen F1-seizoen komt eraan!

Wanneer er tegenwoordig een merkwaardig gerucht of opvallende saga door de F1-paddock danst, reageert het publiek steevast hetzelfde: Netflix kijkt hier handenwrijvend naar. Dit omdat het perfect beeldmateriaal oplevert voor de Formule 1 Netflix-serie Drive To Survive.

Ook over het F1-seizoen van 2025 hebben de filmmakers een serie in elkaar gezet. Het 75e jaar van de Formule 1 biedt wederom genoeg verhaallijnen. Denk aan de komst van de verschillende rookies, de onrust bij Red Bull met het vertrek van Horner, de interne strijd bij McLaren rondom de papaya-rules en de comeback van Verstappen, om maar eens wat te noemen.

Van deze video worden we helaas weinig wijzer. Ja, het gekloot van McLaren rondom hun huisstijlregels komt duidelijk aan bod, maar verder? We weten het niet. Gelukkig is er meer informatie voor handen buiten dit clipje.

De afleveringen van Drive to Survive seizoen 8

Netflix deelt ook alvast wat er per aflevering wordt besproken. Of beter gezegd: we krijgen alvast de titels van de verschillende afleveringen. Daaruit kunnen we wat opmaken over de inhoud. In totaal zijn er acht afleveringen met de titels:

AFL 1: New kids on the track

AFL 2: Strictly business

AFL 3: The number 1 problem

AFL 4: A bull with no horns

AFL 5: The sky’s the limit

AFL 6: The duel

AFL 7: What happens in Vegas

AFL 8: Call me chucky

We weten dus zeker dat er een aflevering komt over de nieuwkomers, het afscheid van Horner, het gevecht tussen Norris en Piastri en de rol van McLaren hierbij, de GP van Las Vegas en de druk die Verstappen uitoefende richting het einde van het seizoen. Hopelijk staat aflevering 5 in het teken van de podiumplaats van Nico Hülkenberg bij de GP van Groot-Brittannië. Of misschien die van Hadjar in Zandvoort?

Wanneer komt het nieuwe seizoen van Drive to Survive?

Lang hoef je niet meer te wachten op de seizoensamenvatting van 2025. Netflix dropt de F1-serie in zijn geheel op vrijdag 27 februari. Vanaf dan kunnen fanatieke F1-liefhebbers zich weer ergeren aan fouten in de continuïteit van de serie en krijgen wat andere geïnteresseerden een kijkje achter de F1-schermen. Voor ieder wat wils dus.

Ga jij kijken?