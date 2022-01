Politie is niet blij met deze ‘vuilniswagen’

En lieve lezertjes, het gaat hierbij niet om een vuilniswagen die je misschien zou verwachten. Nee, de politie was niet blij met een ander soort vuilniswagen.

Soms kom je berichten tegen waarvan je broek figuurlijk afzakt. Zoals het volgende. Want de politie in het Duitse Essen deelde via hun Facebookpagina het verhaal van een auto die ze van de weg haalden die nog het meeste weg had van een grote rijdende vuilnisbak.

De auto zat namelijk zo vol geladen met rotzooi, dat de bestuurder niet meer op een verantwoordelijke wijze deel kon nemen aan het verkeer. De achterbak zat vol met troep, de achterbank was ook niet meer bereikbaar vanwege het vuil en ook de passagiersstoel lag bedolven onder de rotzooi.

Politie haalt vuilniswagen van de weg

De ‘vuilniswagen’ viel op vanwege de aparte houding van de bestuurder. Die zat helemaal naar voren en met zijn snufferd bijna op het stuur. Toen de wagen na het stopteken aan de kant ging staan werd duidelijk waarom; de stoel kon niet verder naar achteren vanwege de enorme berg met zooi erachter.

En alsof dat nog niet genoeg was, lag er ook vuilnis in de voetenruimte, tussen en achter de pedalen. Dat is oprecht levensgevaarlijk, want als er bijvoorbeeld een fles onder je rempedaal komt, kan je drukken wat je wil, maar stoppen doe je niet.

Opruimen die vuilniswagen en wel zo snel mogelijk

De politie was vanzelfsprekend niet blij met deze vuilniswagen op de openbare weg. Bovendien bleek het barrel ook nog eens niet gekeurd. Reden genoeg om de bestuurder een deadline te geven; de auto moest zo snel mogelijk worden opgeruimd en daarna worden gekeurd.

Of de bestuurder van deze ‘vuilniswagen’ een bekeuring heeft gekregen, vertelt het verhaal niet. Maar feit is dat de dienders een verhaal hebben dat ze de rest van hun leven bij zal blijven.

Wil je zelf even de video zien die de agenten maakten? Dat kan hier!