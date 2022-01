Gordon Murray T.33 is het kleine broertje met V12 en 615 pk

Voor zover je het dus nog een klein broertje kan noemen: de Gordon Murray Automotive T.33 heeft alsnog een V12 en ruim 600 pk!

Als je een beetje autokenner bent, zou de naam Gordon Murray je niet vreemd voor moeten komen. De ingenieur en ontwerper heeft zijn naam gezet op vele projecten, waarvan waarschijnlijk de McLaren F1 de meest bekende is.

Gordon Murray Automotive

Tegenwoordig doet McLaren hele andere dingen, maar Murray wilde toch weer een auto op de markt brengen. Dat deed hij alweer bijna twee jaar geleden met de T.50, uitgebracht door zijn eigen bedrijf Gordon Murray Automotive. Die T.50 kun je het beste zien als de échte opvolger van de McLaren F1: V12, lichtgewicht (minder dan 1.000 kg!), een redline van meer dan 11.000 toeren per minuut en ook de centrale zitpositie geflankeerd door twee passagiersstoelen doet denken aan de F1.

Kleine broertje

Die Gordon Murray Automotive T.50 is dus heftig spul, maar kost ook heftig veel. 2,62 miljoen euro en er komen maar 100 exemplaren. Een mooie halo car, maar er is meer ruimte onder de T.50 dan erboven. Dat begrijpt GMA en dus is presenteert het merk een nieuweling die eronder geplaatst wordt. De nieuwkomer heet Gordon Murray Automotive T.33.

Gordon Murray Automotive T.33

Goed, eronder geplaatst worden betekent dus absoluut niet dat het een tamme auto is. Ten eerste belangrijk: de V12 blijft. De motor is in de basis dezelfde 3.9 liter GMA.2 V12 van Cosworth, zonder turbo’s of andere gekte. Gewoon een extreem hoogtoerig blok, die voor de T.33 weer helemaal op maat gemaakt is. De T.50 heeft niet belachelijk veel pk (663 stuks) en de T.33 levert daar eigenlijk maar een paar van in. De benjamin van Murray levert namelijk 615 pk bij 10.500 toeren per minuut en 451 Nm bij 9.000 toeren per minuut. De redline ligt bij de T.33 bij 11.100 toeren. Net zoals bij de T.50 moet deze 615 pk alsnog genoeg zijn voor flinke cijfers, want ook de T.33 weegt met 1.100 kg helemaal niet zo veel. Wat dat doet met de acceleratie en topsnelheid is trouwens niet bekend.

Tof detail: standaard komt de T.33 met een handgeschakelde zesbak, optioneel is een automaat met flippers aan het stuur mogelijk. Net zoals de T.50 is de handgeschakelde Xtrac-bak de op één na lichtste bak in een supercar op het moment: 82 kg voor de hele unit. De allerlichtste is de automaat van GMA, die weegt maar 78 kg. Ook de motor is één brok lichtgewicht: 178 kg voor de hele unit.

Simpel

De Gordon Murray Automotive T.33 is ook perfect voor mensen voor wie het allemaal ietsje minder mag. De T.50 is namelijk nogal uitgesproken door die driezits-configuratie en bijvoorbeeld de grote ventilator achterop. De T.33 is expres zo ontworpen dat ‘ie gewoon mooi is zoals ‘ie is. Twee stoelen naast elkaar en het enige dat je kunt bespeuren dat echt ‘anders’ is, is de gele bestuurdersstoel.

Verder is het namelijk inderdaad een heerlijk ‘clean’ ontwerp. De carrosserie is gemaakt van koolstofvezel en moest volgens Murray gewoon erg mooi zijn. Mooi is natuurlijk altijd subjectief, maar zoals gezegd, er is minder op te vinden dan op de T.50. Het lijnenspel moet het werk doen. Uiteraard wordt er tegelijkertijd gezorgd dat lucht zijn weg rondom de auto en door alle luchtwegen vindt, om zo veel mogelijk downforce en zo weinig mogelijk luchtweerstand te genereren.

We noemen de Gordon Murray Automotive T.33 steeds de kleine broer, maar dat betekent niet dat je goedkoop wegkomt met de nieuweling. Hij moet namelijk nog steeds alles vanaf 1,37 miljoen pond kosten. Ook de T.33 wordt gelimiteerd tot 100 stuks en volgens GMA kun je er ‘alles mee doen qua personalisatie, zodat er geen twee identieke exemplaren verschijnen’. Doe daar je voordeel mee. De GMA T.33 moet tegen 2024 op de weg verschijnen.