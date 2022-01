Bwoah: Kimi Räikkönen zet zijn Ferrari te koop

De ex-Ferrari coureur Kimi Räikkönen heeft van zijn vorige werkgever nog een mooi cadeautje gekregen in de vorm van deze Ferrari F12 tdf, die je – bepaald niet goedkoop – nu als occasion kunt bemachtigen!

F1 coureurs kunnen legendarisch worden vanwege hun prestaties, maar je kunt ook enorm geliefd worden zonder dat je perse meerdere wereldtitels op je naam hebt staan. Oké, een carrière met één wereldtitel voor Ferrari en 19 jaar in totaal aan de grid verschijnen vereist wel wat van je talenten als coureur, daar niet van. Maar het verhaal achter Kimi Räikkönen is anders.

Bwoah

Want we gaan Kimi vooral herinneren als een geinig type. Het is de man die een presentatie door Pelé miste omdat ‘ie op het toilet zat. Als ‘ie een vraag gesteld kreeg tijdens een persconferentie en hij had geen zin om te antwoorden, zei hij dat gewoon. Het is de man die bekend staat om uitspraken als “bwoah” en “gloves and steering wheel!” en zijn eeuwig durende ruzies met het drinkslangetje. Dat alles met een heerlijk dik Fins accent over zijn Engelse spraak en een koelbloedige attitude wat betreft… alles.

Ferrari

En je herinnert Kimi Räikkönen waarschijnlijk met het team waar hij in totaal het langst heeft gereden: Ferrari. In 2007 kwam hij bij het team en won ‘ie gelijk het WK. Na 2009 nam hij even een pauze om te gaan rallyrijden en in de seizoenen 2012 en 2013 reed ‘ie voor Lotus, om van 2014 tot en met 2018 nog vier jaar voor Ferrari te rijden. Geen WK’s meer sinds 2007 trouwens en daarmee is Kimi nog steeds de meest recente WK-winnaar voor Ferrari. Enfin, er is genoeg te zeggen over de stoïcijnse Fin, die afgelopen jaar na 19 jaar in de F1 en op 42-jarige leeftijd stopte met de Formule 1.

Ferrari F12 tdf occasion van Kimi Räikkönen

Dit alles even om een leuk verhaal te hebben bij de occasion van vanavond. Er staat namelijk een Ferrari F12 tdf als occasion te koop die van Kimi Räikkönen is (geweest). Daar zijn een aantal hints naartoe te vinden. Het nummer 7 (het racenummer van Kimi) staat op het dak. Ook het logo op de hoofdsteun is Kimi-gerelateerd: onder het Ferrari-paard staat “Iceman”. De bijnaam van Räikkönen.

Naast natuurlijk het feit dat de auto is uitgevoerd in de gebruikelijke kleuren voor een Ferrari-coryfee. De lakkleur is Rosso Corsa, de remklauwen kleuren mee met de lak en de rest is vooral erg zwart met rode accenten. Noem het saai, maar voor een Ferrari is het wel lekker veilig.

Duur

De prijzen van een Ferrari F12 tdf lopen al richting of over de miljoen euro soms, maar de Ferrari F12 tdf occasion van Kimi Räikkönen is ietsje duurder. Het rode exemplaar moet namelijk 2.500.000 Zwitserse Franc kosten, wat in onze valuta 2.410.470 euro is. De Zwitserse dealer in kwestie noemt het een unieke ‘1 of 1’ specificatie. Tsja, het is de enige F12 tdf in deze specificatie, maar dat kun je van bijna elke F12 tdf zeggen. Praat dat een prijs van bijna twee-en-een-halve-keer zijn waarde goed, dat moet de koper zeggen. Die kan overigens zijn slag slaan bij het Zwitserse Carstar.