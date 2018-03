Porsche Cayenne 958 (2010 – 2017) – occasion video & aankoopadvies

De tweede generatie Porsche Cayenne is inmiddels vervangen door generatie drie. Tijd om de ins en outs van de oude Cayenne als occasion door te nemen.

De tweede generatie Porsche Cayenne (958) kwam op de markt in 2010, als vervanger van de eerste generatie. Die eerste generatie was in zeven jaar tijd uitgegroeid tot het best verkopende model van Porsche en daarom was het belangrijk om de opvolger goed voor elkaar te hebben. De 958 had grote schoenen te vullen, maar stelde niet teleur: de looks, techniek en kwaliteit werden naar een nieuw niveau getild. Dat de vorig jaar geïntroduceerde derde generatie behoorlijk op de tweede generatie lijkt, terwijl deze op een compleet nieuw platform gebouwd is, zegt veel over de tweede generatie Cayenne.

De Cayenne werd van 2010 tot 2017 geleverd in benzine-, diesel- en (plug-in) hybride uitvoeringen. De benzines waren er natuurlijk ademend en met turbo’s, variërend van 300 tot 570 pk. De diesels werden geleverd in 240 tot 385 pk uitvoeringen. In 2014 kreeg de Cayenne overigens een milde facelift, waarmee de optie voor een handbak ook kwam te vervallen.

Aanbod op Autotrack

Op AutoTrack zijn ongeveer 160 Cayennes te vinden. Allemaal met automaat, de helft heeft een dieselmotor en er zijn ook nog een slordige 25 hybrides te vinden. Die kunnen interessant zijn voor bijtellingsvoordeel, tot 5 jaar na de eerste tenaamstelling heb je recht op 14% bijtelling als je de auto privé rijdt bij zakelijke inzet. Prijzen voor een Cayenne van de tweede generatie beginnen bij €30.000 en lopen op tot €140.000.

Pluspunten

Uitstekende rijeigenschappen voor een SUV

Kwaliteit

Betrouwbaar

Aandachtspunten

In algemene zin moet je er rekening mee houden dat onderhoud aan een Porsche niet goedkoop is. Of het nu gaat om een setje banden, onderhoudsbeurt of reparaties: Porsche heeft tarieven die hand in hand gaan met de kwaliteit die ze willen leveren. Door zaken bij een specialist te laten uitvoeren kun je eventueel kosten besparen, maar houd er rekening mee dat de toekomstige koper van jouw auto ook het liefst officiële Porsche-stempels in het onderhoudsboekje ziet. Verder geldt dat de Cayenne behoorlijk afschrijft, wees je daarvan bewust als je voor een jonge auto gaat shoppen.

Aandrijflijn

De diesels vanaf 2013 zijn afkomstig van Volkswagen en zijn onderdeel van het Dieselgate schandaal. Dit kan gevolgen hebben voor de restwaarde.

Als je veel korte ritjes verwacht en niet teveel hecht aan sportieve prestaties, dan kan de plug-in hybride een goede optie zijn. Deze kan volledig elektrisch rijden en is dus op de korte ritjes na het stekkeren lekker zuinig.

De pomp van de (optionele, maar veel voorkomende) luchtvering heeft soms een opfrisbeurt nodig.

Exterieur

De afdichting van de achterlichten is met name bij pre-facelift modellen een probleem. Daardoor ontstaat condensvorming en kunnen de lampunits van binnenuit verweren.



Onderstel

De Cayenne staat z’n mannetje ook buiten het asfalt. Niet veel mensen zullen de Cayenne daadwerkelijk in het terrein gebruiken, maar het kan geen kwaad om te controleren op typische offroadschades (onderzijde auto, ophanging, etc).

Remmen en banden hebben te lijden onder het gewicht SUV’s, dat geldt ook voor de Cayenne.

De Cayenne werd optioneel geleverd met keramische remschijven. Die zijn verschrikkelijk duur, maar gaan bij verstandig gebruik ook veel langer mee en kunnen dus op termijn goedkoper uitpakken dan de standaard stalen remmen. De keramische remmerij is te herkennen aan de gele remklauwen, maar houdt er rekening mee dat er ook mensen waren die hun anderskleurige remklauwen geel lieten lakken.

Elektronica

De Cayenne zit vol met elektrische snufjes. Er zijn geen specifieke zaken die stuk gaan, maar controleer wel goed dat alles werkt.

Check goed of de geheugenstanden van de stoelen goed werken, die geven soms de geest.

Als er een lading waarschuwingslampjes gaat branden op je dashboard heeft dat meestal simpelweg te maken met een lage accuspanning.

