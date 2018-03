Mercedes-Maybach S650: putdeksels united

Je kunt voor alles bij Mercedes terecht.

Het gamma van Mercedes heeft voor bijna ieder wat wils. Wel een gevulde portemonnee meenemen, want anders kun je beter bij Smart gaan shoppen. De betere CEO (of ING topman) kan kiezen voor een Bentley, Range Rover of een Rolls-Royce. Wie Duitse uberluxe wenst komt al gauw bij Mercedes-Maybach terecht.

Op de Geneva Motorshow heeft Mercedes-Maybach de S650 staan. Om te laten zien dat personalisatie ook mogelijk is bij de Duitsers, hebben ze de S-klasse in een two tone kleurencombo gehesen. De Mercedes-Maybach S-klasse werd onlangs opgefrist en dat is dan ook de reden dat de luxe sedan een plekje heeft gekregen op de bekende beurs.

De S-klasse is met diverse velgen te krijgen, waaronder deze klassieke putdeksels. De S650 heeft een 6.0 V12 onder de kap die goed is voor 630 trappelende paarden. Vanaf april is de vernieuwde Mercedes-Maybach leverbaar.