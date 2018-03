Lexus RX 450hL: een ruime hybride voor Nederland

Check deze hele ruime Lexus.

Ster van de Lexus-stand is de nieuwe UX. Naast deze compacte crossover heeft het merk ook een reus meegenomen, in de vorm van de RX 450hL. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een grote jongen op basis van de Lexus RX.

De RX 450hL biedt plaats aan zeven inzittenden. Het model beleefde zijn debuut op de Los Angeles Motorshow in 2017 als RX 350L. De hybride-modellen van Lexus zijn belangrijk voor Europa, de Japanners brengen de RX-L bij ons dan ook enkel als hybride op de markt.

De RX 450hL is 10 centimeter langer in vergelijking met een reguliere RX 450h. In Genève heeft Lexus een halve RX 450hL meegenomen om te laten zien dat er nog degelijk ruimte overblijft met de extra stoel achterin.

Net als de reguliere RX 450h, krijgt de verlengde versie een 3.5 V6, gekoppeld aan twee elektromotoren. Het gecombineerde vermogen komt daarmee op 299 pk. Omdat Lexus de RX met een zespitter levert is de SUV een dure auto in ons land. De President Line kost bijvoorbeeld 95.995 euro. De nieuwe RX 450hL zal als President Line tegen de ton kruipen qua prijs, of er wellicht zelfs overheen gaan.