Ex-Escobar Porsche 911 RSR kost een vermogen - Autoblog.nl

Je moet zo ongeveer zelf een drugsimperium opbouwen, wil je deze Porsche kunnen betalen.

Raceliefhebbers zullen zich wellicht ergeren dat deze auto overal bestempeld wordt als de auto van Escobar. Deze Porsche zou je namelijk ook aan kunnen merken als de auto van Emerson Fittipaldi. Dat neemt echter niet weg dat het Escobar-verhaal deze auto, die nu te koop staat, nog een stukje interessanter maakt.

Om even met Fittipaldi te beginnen: hij reed met deze auto de IROC, de International Race of Champions. Deze competitie was niet zo internationaal als de naam doet vermoeden. Het was vooral een Amerikaanse aangelegenheid, met een Amerikaans concept, hoofdzakelijk Amerikaanse coureurs en Amerikaanse auto’s. Met uitzondering van het eerste seizoen, dat bestond uit drie races in ’73 en ’74. Toen werd er namelijk in Porsches gereden.

Alle deelnemers waren kampioenen en racewinnaars uit diverse raceklasses die in dezelfde auto om de titel streden. Die auto was in het eerste seizoen een Porsche 911 RSR. Onder de deelnemers was ook Emerson Fittipaldi, die op dat moment één F1-wereldkampioenschap op zijn naam had geschreven. De Braziliaan zou later in 1974 zijn tweede en laatste Formule 1-kampioenschap in de wacht slepen, maar in de IROC moest hij het afleggen tegen de Amerikanen. Dat neemt niet weg dat dit de Porsche 911 RSR is waar Emerson Fittipaldi in geracet heeft.

Nadien kreeg de Porsche 911 RSR nog een bekende eigenaar: drugsbaron Pablo Escobar. De besnorde Columbiaan stalde de auto niet alleen in zijn garage, maar heeft er ook daadwerkelijk mee geracet. Hij was namelijk naast drugsbaron ook amateurcoureur. Helaas liet Escobar zijn Porsche 911 RSR niet origineel: hij zette er een 935 bodykit op.

Zoals je vast al is opgevallen is de bodykit nergens meer te bekennen. De auto is dus weer teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. De vraag is dan wel in hoeverre het nog de auto van Fittipaldi is, maar laten we het niet te filosofisch maken. Het gerucht gaat overigens dat de restaurateurs na afloop van deze klus opeens verdacht dure aankopen gingen doen.

De auto is ook weer voorzien van de oorspronkelijke kleur, die uniek was voor de auto van Fittipaldi. Alle IROC-deelnemers hadden namelijk een eigen kleur. Aangezien de kleuren-tv in die tijd zijn inmiddels intrede had gedaan konden de kijkers thuis op die manier makkelijk de auto’s uit elkaar houden.

Deze Porsche 911 RSR heeft een turbulent leven gehad en dat vertaalt zich naar een stevige vraagprijs. Aanbieder Atlantis Motor Group vraagt omgerekend €1,84 miljoen voor de Porsche. Normaalgesproken komt het de waarde niet ten goede als een auto van een drugscrimineel blijkt te zijn geweest, maar in dit geval lijkt dat dus anders te liggen.