Prijs autoverzekering binnen wijk verschilt aanzienlijk

Ga je verhuizen binnen je eigen wijk? Dan kan je autoverzekering duurder worden.

Het is logisch dat je in de grote stad meer premie moet betalen dan in een dorpje. Er wordt simpelweg meer schade gereden en/of ingebroken in steden, dus het risico voor de verzekeringsmaatschappijen is hoger. En dat berekenen ze natuurlijk door aan de klant. Maar wat opmerkelijk is, is dat er verschillen zijn in dezelfde wijken.

Prijs autoverzekering binnen wijk

Ja, je leest het goed. Je buurtgenoot van een aantal straten verderop kan minder betalen dan jij, terwijl je toch zou denken dat het risico hetzelfde is. Niet dus, dat komt naar voren uit een onderzoek van de vergelijkingssite Geld.nl.

Als je gaat verkassen binnen je eigen wijk, kan je premie stijgen. Dat is voor veel mensen wel een schok. Amanda Bulthuis van de vergelijkingssite zegt dat de autopremie gemiddeld 22,- euro per jaar steeg bij een verhuizing, maar er zijn uitschieters van 380,- euro. Dat is zelfs het geval als je van dezelfde leeftijd bent en dezelfde auto rijdt als je buurman, je kan gewoon meer gaan betalen.

Reden

Het onderzoek is uitgevoerd met een all risk verzekering voor een Kia Niro uit 2019 met een bestuurder van 35 jaar oud en 5 schadevrije jaren. In 64% van de gevallen veranderde de premie bij een verhuizing. Aanzienlijke kans dus dat je meer gaat betalen bij het verhuizen binnen je eigen wijk.

Dat is wel opvallend. Want de reden die genoemd wordt is dat de wijk niet homogeen is. Autoverzekeringen kunnen dus verschillen binnen een wijk, omdat er per postcode wordt gekeken hoe groot de kans is op schades. Maar dat is wel raar, want een overgroot deel van de mensen die verhuizen gaan dus blijkbaar naar een ‘minder aantrekkelijk’ gedeelte van de wijk. Of in ieder geval: naar een stuk van de wijk waar er meer schades zijn.

Goed om te weten. Ik verhuis voorlopig niet, het leven is al zo duur.

Foto: Range Rover Sport SVR parkeert half op de stoep, gespot door @toyotafortuner