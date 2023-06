Je gaat fors meer betalen voor je autoverzekering!

Dat is even schrikken. De premie voor je autoverzekering gaat dit jaar flink omhoog.

Even naar de supermarkt om een bonk kaas te kopen en je bent zo 8 euro kwijt. Werkelijk alles is duur en het einde is niet in zicht. Nu komt Independer met het bericht dat OOK de autoverzekering behoorlijk duurder gaat worden.

Meer betalen voor je autoverzekering

Het zit niet mee zeg. De vergelijkingssite laat weten dat de premie in vergelijking met vorig jaar juni met bijna 20% gestegen is. Laat het even op je inwerken….

Dat is gewoon veel, heel veel zelfs. Voor een hoop mensen zal dit ongeveer 160 euro in een jaar meer zijn. Kijken we naar een tijdsperiode van zeven jaar, dan is de premie voor een WA-verzekering zelfs verdubbeld. De all risk-verzekering steeg in een jaar met gemiddeld 8%, dat is een goede 80 euro meer per jaar. De WA + steeg met 14,1%, dat is 118,90 euro meer.

Verplicht

Nou, kan je denken, dan doe ik het lekker toch niet! Dat is echter geen optie. Een WA-verzekering is verplicht en dat is logisch. Want dan ben je (meestal) verzekerd als je schade aanricht bij iemand anders.

Wat wel gunstig voor je kan uitvallen is je woonplaats. De plek waar je woont, heeft namelijk invloed op de hoogte van je premie. Factoren die bijvoorbeeld meespelen zijn het aantal inbraken in je buurt en het aantal schadegevallen.

In Brabant betaal je het ‘minste’, daar was de stijging een schamele 9,5%. Het meeste geld ben je kwijt als je in Zuid-Holland of Noord-Holland woont, daar kost een verzekering gemiddeld 1030 euro per jaar. Dat is de gemiddelde premie van de WA-, WA +- en all risk-verzekeringen.

Reden

De reden dat jij meer gaat betalen voor je autoverzekering is -weet Menno Dijcks van Independer te vertellen- de markt. De premie ontwikkelt namelijk mee met de markt. En ja, zoals eerder beschreven: alles is duurder geworden. Maar ook namen de verkeersongevallen in 2022 met 10% toe in vergelijking met 2021. Tel hierbij op dat de reparaties meer kosten en dat de arbeidskosten zijn gestegen. Het is al zelfs lastig om een vakantiecheck in te plannen bij je garage door personeelstekort, zo erg is het al.

Tsja, als je blijft rijden moet je betalen. Je zou kunnen verhuizen, maar voor die paar tientjes per jaar doet niemand dat. Je zou kunnen overwegen om je auto niet meer all risk te verzekeren, dat scheelt wel geld. Overweeg jij dat? Is dat een optie? Laat het ons weten in de comments.

Foto: gele Audi R8 Spyder gespot door @patrickcoerver