Turbo Touring Edition: luchtgekoelde boxer met 750 pk

De Gunther Werks Turbo Touring Edition Coupé zorgt voor mooie vochtvlekken in je zijden overhemd.

Gisteren zagen we dat Ruf een nieuwe auto heeft bedacht: de Ruf Tribute. Geheel in de traditie van Ruf lijkt dat een 911, maar is het een compleet andere auto. Een carbon supercar met een in huis ontwikkelde motor. Bijzonder: de motor is luchtgekoeld.

Dat is ook het geval met deze Gunther Werks Touring Turbo Edition Coupe. De basis is een oude Porsche 993 Coupé, die ze strippen en helemaal compleet opnieuw opbouwe. Inderdaad, precies zoals ze bij Ruf en Singer ook doen.

Gunther Werks Turbo Touring Edition Coupé

We beginnen even met de motor, want man wat een bom is dat. De motor is ontwikkeld door Rothsport Racing Het is een luchtgekoelde 4 liter zescilinder boxermotor met twee knoeperts van turbo’s.

De transmissie is de bekende Getrag-unit, mar dan wel versterkt en voorzien van andere overbrengingen. De motor is goed voor 750 pk die worden afgevuurd op de achterwielen. Ja, ALLEEN de achterwielen. Met 750 pk heeft de Touring Turbo Edition ook 50 pk méér dan de Project Tornado en 100 pk meer dan een splinternieuwe 911 Turbo S.

Deze auto is overduidelijk voor mannen die geen honing eten maar op bijen kauwen. Prestatiecijfers geeft Gunther Werks niet, maar reken maar op een paar flinke bruine strepen in de onderbroek.

Een van de 75 exemplaren

Ondanks de enorme potentie, is de auto niet zo dik aangekleed als sommige andere projecten van de Amerikaanse Porsche-specialist. Er is een carbon ducktail die prima past bij de rest van de carbon bodykit (bij Gunther Werks houden ze van carbon 993’s). De velgen doen denken aan de Cup-wielen van de jaren ’90, maar dan met ceterlock-naven.

Qua prijzen en beschikbaarheid is er niet veel bekend. Gunther Werks maakt 75 exemplaren van alle Turbo-varianten, waar dit er eentje van is. Je zal ze niet snel tegenkomen op een andere Porsche-meeting of Cars & Coffee-evenement.

