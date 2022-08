Zelfde auto en leeftijd, toch veel duurdere autoverzekering

De verschillen zijn groot tussen de goedkoopste en duurste autoverzekering als je ze gaat vergelijken met locaties.

Niet alleen je leeftijd en de auto, maar ook het postcodegebied is een belangrijke factor in de maandelijkse prijs van je autoverzekering. Sterker nog, waar je woonachtig bent kan een enorm verschil maken. Zo is een 19-jarige in een rustig dorpje met een Volkswagen Golf GTI vaak honderden euro goedkoper uit op jaarbasis dan diezelfde 19-jarige met een Golf GTI in een grote stad.

Volgens vergelijkingssite Pricewise kunnen de verschillen wel oplopen tot 850 euro. In het voorbeeld hanteren ze een Renault Clio uit 2014. De auto heeft een WA+ verzekering en de fictieve bestuurder rijdt maximaal 12.000 kilometer per jaar. Daarnaast zijn er acht schadevrije jaren in het spel.

Deze fictieve persoon is 560 euro per jaar kwijt aan de autoverzekering als hij of zij woonachtig zou zijn in Almere. Woont deze persoon in Geeuwenbrug, een dorp in Drenthe, dan bedraagt de dekking 400 euro. En dat is nog een relatief klein verschil in het vergelijken van deze specifieke autoverzekering.

En in deze vergelijking van de autoverzekering sprake van een totaal andere woonomgeving. Echter, soms blijkt dat een minimaal verschil in postcode al een enorm verschil kan betekenen in prijs, aldus Pricewise. Meneer A woonachtig op postcode 1111AB kan goedkoper uitzijn dan meneer B op postcode 111AA, ook al wonen ze zeer dichtbij elkaar. Verzekeraars maken een berekening op postcodeniveau.

Autoverzekering vergelijken: locatie is koning

Uiteindelijk is de berekening niet eerlijk. Als jij je auto veilig in een garage hebt staan met uitstekende beveiliging in een ongunstige postcode moet je alsnog meer betalen dan de buurman verderop met een gunstige postcode, met diezelfde auto geparkeerd op de straat. Helaas werken verzekeraars met dit systeem en is er geen beoordeling op individueel niveau.