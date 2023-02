Zo belachelijk veel betaal je voor je autoverzekering als jongere

Het valt niet mee om jongere te zijn.

Het is natuurlijk geweldig om als jonge hond je eerste auto te kopen. Je kunt eindelijk gaan en staan waar je wil, wanneer je maar wil. Alleen een beetje jammer dat autorijden steeds duurder wordt. Dat geldt voor iedereen, maar als jongere ben je op een punt een stuk duurder uit. Dan bedoelen we natuurlijk de verzekering.

Dat autoverzekeringen duur zijn voor jongeren is geen nieuws, maar we hebben nu de actuele cijfers voor je. Geld.nl zocht uit wat je als jongvolwassene gemiddeld kwijt bent voor een autoverzekering. Daarbij keken ze naar het afgelopen jaar.

Wat bleek? De gemiddelde premie voor jongeren tussen de 18 en 20 jaar lag op €183,05 (!) per maand. Op jaarbasis komt dat neer op €2.196,60. Dat is serieus veel geld, zeker als je bedenkt dat de gemiddelde jongere in een vrij eenvoudig gebakje rijdt.

Ter vergelijking: volgens de analyse van Geld.nl betaalt de gemiddelde autobezitter €897 per jaar aan autoverzekering. Dat betekent dus dat je als jongere gewoon 2,5 keer zoveel kwijt bent.

Eerlijk is eerlijk: jongeren hebben het er wel een beetje zelf naar gemaakt. Automobilisten tussen de 18 en de 24 zijn 4,5 keer zo vaak betrokken bij een dodelijk ongeluk (bron: CBS). Maar goed, ook als voorbeeldige jonge rijder ben je dus de dupe van de hoge premies.

Bron: Geld.nl

Foto: Gepimpte Polo, gespot door @truckerbos