Prijs M4 Cabrio xDrive Competion met 510 pk bekend - Autoblog.nl

De prijs van de BMW M4 Cabrio Competition xDrive is bekend. Deze is niet mals. Maar dan krijg je ongeveer wel alles wat er mogelijk is.

Bij ons in het dorp is een pizzeria die er al jaren is. Zo’n familiebedrijf al sinds de jaren ’70 actief is. De duurste pizza is de ‘Tutti Speciale’ en die pizza heeft ALLE ingrediënten erop. Gewoon alles. Dus artisjokken, bolognese, asperges, tonijn, salami, gorgonzola en ga zo maar door. Ik heb ‘m een keer besteld en het was, eh, bijzonder smerig. Gelukkig was het flesje Chianti ernaast niet verkeerd (maar dus wel nodig om het weg te spoelen).

Dat gevoel borrelt naar boven met deze BMW. Het gaat namelijk om de BMW M4 Competition Cabrio xDrive. Het is de M4 voor degenen die niet kiezen en denken: ik wil alles! In tegenstelling tot de Pizza Speciale van Mario, zit er een gedachte achter en lijkt alles iets beter op elkaar afgestemd. De M4 Cabrio werd onlangs al voorgesteld. Voor nu hebben we de prijs van de M4 Cabrio Competition xDrive voor je.











Prijs M4 Cabrio xDrive

De (consumenten) prijs van de BMW M4 Cabrio Competion xDrive bedraagt 144.040 euro. Daarvoor heb je een vierzitter met vierwielaandrijving, automaat, open dak, voldoende bagageruimte, automaat en een sperdifferentieel. Voor die 144 mille heb je wel een kaal exemplaar. Natuurlijk zit het een en ander er wel op, maar je kan ‘m aankleden met speciale Individual-kleuren en Individual-leer. Wil je juist de andere kant op: je kan ook kiezen uit het M Race Track Pack. Dat pakket behelst dingen als keramische remmen, kuipstoelen, heads-up display en een topsnelheid van 280 km/u.











Prijzen concurrentie BMW M4 Cabrio

De 0-100 km/u sprinttijd is voor alle versies gelijk: die duurt 3,7 seconden. Volgens BMW moet je 1 op 10,2 gemiddeld kunnen halen. Niet verkeerd voor zo’n slagschip. Uiteraard kijken we ook even wat je bij de concurrentie krijgt voor dat geld.

Mercedes-AMG C63S Cabriolet (A205)

€ 152.139

Voor deze moet je waarschijnlijk heel snel zijn. De Mercedes-AMG C63S Cabriolet gaat binnenkort uit productie. De sedan en Estate zijn immers al vervangen door een nieuwe generatie. Het is in feite de meest directe concurrent, alhoewel de aandrijflijn iets afwijkt. De C63 heeft namelijk een 4.0 Biturbo V8 en enkel achterwielaandrijving. De prestaties en het geluid zijn verslavend. In de regen moet je het dan maar even rustiger aan doen.

Audi S5 Cabriolet 3.0 TFSI quattro (B9)

€ 118.855

Vroeger was er nog een Audi RS5 Cabriolet, maar deze keerde gek genoeg niet terug. Het grootste nadeel van die auto was het gebrek aan koppel in combinatie met het hoge gewicht. Nu de RS5 een Porsche biturbo V6 heeft, is dat probleem opgelost. Echter, dat smaakje is er (nog) niet. De S5 Cabriolet is nu het hoogst haalbare. De auto is ongeveer even groot als de BMW M4 Cabrio. Wel is de layout anders (de S5 heeft de motor voor de vooras hangen). Met 354 pk en 500 Nm is het meer een M440i concurrent. De S5 Cabrio is de enige S5 in Europa die géén dieselmotor heeft.

Mercedes-AMG E53 4Matic Cabriolet (A237)

€ 134.181

Net als de M4 is dit een Duitse vierzits cabriolet met veel vermogen, vierwielaandrijving en hoop tech aan boord. Wel is de E53 een maatje groter. De zes-in-lijn is in dit geval goed voor 435 pk. Niet weinig, maar minder dan de M4, terwijl de E53 ook nog eens groter en zwaarder is. Qua prijs zit de E53 dan weer wel dichtbij. Aangezien we verwachten dat de C63 niet heel lang meer onder ons zal blijven, is de E53 misschien wel de meest directe concurrent.

Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet (992)

€ 188.100

We kijken even de andere kant op. De Porsche 911 is nauwelijks een vierzitter te noemen. Echter, je hebt wel een bankje voor (kleine) kinderen en bagage. Laten we eerlijk zijn: ook met een M4 Cabrio ga je niet een roadtrip met vier personen houden. De 911 Carrera 4S Cabriolet is het meest ‘een sportwagen’, alhoewel het van alle 911’jes juist een van de meest geciviliseerde is. Qua prijs overstijgt de Porsche de BMW wel, terwijl de 911 ook nog eens kaler is uitgevoerd en de opties schreeuwend duur zijn. Zoals @Wouter zegt: je bent eerst 20 mille kwijt met het samenstellen en dan moet je nog de optielijsten door.

Jaguar F-Type Convertible P450 R-Dynamic AWD

€ 151.466

Om te voorkomen dat we enkel en alleen naar Duitse auto’s kijken, pakken we er een concurrent uit Engeland bij. De Jaguar F-Type loopt al een tijdje mee. De auto is onlangs gefacelift. Daarbij is de juiste manier van downsizing toegepast: de V6 is vervangen door een V8. De enige reden dat we ‘m meenemen in dit vergelijk is dat deze F-Type 450 pk heeft, anderhalve ton kost en vierwielaandrijving heeft. Ondanks dat Jaguar ‘m ‘Convertible’ noemt, is het een raszuivere roadster.

Nu de prijs van de BMW M4 Cabrio Competition xDrive bekend is, kun je ‘m samenstellen in de M4 configurator en bestellen. De productie start binnenkort. Eind juli 2021 staat ‘ie dit automobiele equivalent van een pizza met alles erop en eraan te shinen in de showroom.