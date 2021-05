Officieel: BMW M4 Competition Cabrio mist iets - Autoblog.nl

BMW heeft eindelijk het doek getrokken van de BMW M4 Competition Cabrio met zijn softtop. Maar wacht, er lijkt iets te missen..

De komende periode kun je nog lekker veel BMW M3 en M4 nieuws verwachten. Simpelweg omdat de Duitse autofabrikant behoorlijk wat varianten en uitvoeringen in de pijplijn heeft. Vandaag is het de beurt aan de BMW M4 Cabrio om zijn snoet te laten zien. Liefhebbers van enkel achterwielaandrijving hebben weinig te zoeken bij deze hete cabrio. Die variant ontbreekt namelijk.

Dat lees je goed. De nieuwe BMW M4 Competition Cabrio komt uitsluitend met M xDrive. Ja, de voorwielaandrijving is uit te schakelen waardoor je lekker kunt driften. Maar je sleept alsnog het gewicht van een vierwielaangedreven auto mee. BMW zegt trots te melden dat de softtop 40 procent van het gewicht heeft gesnoept in vergelijking met het stalen dak van de vorige generatie M4 Cabrio. Echter, door vierwielaandrijving heb je ook weer te maken met extra gewicht. Omdat het een cabrio is zijn er tevens torsiesteunen aan de achterzijde van de carrosserie toegevoegd voor de stijfheid en stevigheid van de auto. Ergo, de M4 Competition Cabrio weegt 1.995 kg. Dat is fors. Met Wouter achter het stuur voor de rijtest ga je zelfs door de 2.000 kg.

Naast het feit dat M xDrive een verplichting is, komt de M4 Cabrio er ook alleen als Competition. Dat betekent 510 pk en 650 Nm koppel uit een 3.0-liter geblazen zes-in-lijn. Daarmee sprint dit open beest in 3,7 seconden naar 100 km/u vanuit stilstand. Er zijn 13,1 seconden nodig om 200 km/u aan te tikken. Standaard is de BMW M4 Competition Cabrio begrensd op 250 km/u. 280 km/u is optioneel met het M Drivers Pack.

De softtop is tijdens het rijden in 18 seconden te openen en te sluiten. In open toestand heb je 300 liter bagageruimte. Een toename van 80 liter in vergelijking met de vorige M4 Cabrio. Met het dak dicht heb je 385 liter aan bagageruimte.

De productie van de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio gaat in juli van start. Informatie over de prijzen en beschikbaarheid volgen in een later stadium.