Prijzenoorlog Nederlandse pomphouders op komst - Autoblog.nl

Houd je zelf maar goed vast. Er staat een prijzenoorlog van Nederlandse pomphouders op de planning, nu de tankstations in Duitsland niet meer toegankelijk zijn.

We weten het allemaal: autorijden in Nederland is duur. En we weten ook allemaal: brandstof is idioot duur. Nederland is ook nog eens aanzienlijk duurder dan Duitsland, wat dus resulteert in ‘brandstof-tripjes’ voor mensen die in de buurt wonen van de grens. In het kader van ‘één EU’, is daar niets mis mee, toch?

Jawohl! Want we zitten midden in een crisis vanwege Covid-19. Om, te zorgen dat we toch weer wat terug kunnen denken aan vroeger (ijzeren gordijn en dergelijke), is het grensverkeer sinds kort beperkt. Je kan als Nederlander alleen nog Duitsland in, als je een negatieve coronatest kunt overhandigen. Kun je dat niet, dan ben je nicht wilkommen in Die Heimat.

Prijzenoorlog pomstations

Dat is balen voor pomphouders in de regio. Dat meldt Jan-Pieter de Wilde. Hij is commercieel directeur van Kuster Olie. Dat bedrijf heeft pompstations in zowel Duitsland als Nederland. Volgens hem komt er nu een prijzenoorlog tussen Nederlandse pomphouders. De tankstations in Nederland aan de Duitse grens krijgen nu te maken met een compleet nieuwe situatie: vechten om een grote hoeveelheid Nederlandse klanten die normaal alleen in Duitsland tanken. Dat is op zich opmerkelijk, je zou zeggen dat meer vraag resulteert in een hogere vraagprijs.

Niet alleen goedkope benzine

Ideaal is de situatie niet, want de aankondiging was vrij abrupt. Hierdoor konden de tankstations in de grensregio zich niet voorbereiden. De Nederlandse klanten gingen nog eenmaal massaal naar het tankstation in Duitsland, om aldaar hun brandstoftanks tot de vuldop vol te laten lopen. Een dag later hadden de Duitse pomphouders nauwelijks wat te doen. Overigens zijn de Nederlandse consumenten niet alleen op zoek naar goedkope benzine, men kon de goedkope tabak ook waarderen. Schijnbaar zijn sigaretten in Duitsland goedkoper dan in Nederland, waardoor ook die ziekmakende waar groots werd ingeslagen.

Als we kijken naar de actuele brandstofprijzen via de ANWB, zien we dat in Duitsland een liter benzine 1,43 euro kost en een liter diesel 1,28 euro. In Nederland kost een liter euro 95 maar liefst 1,85 euro en diesel 1,49 euro.

Via: Algemeen Dagblad.

Fotocredits: Lamborghini’s aan het tanken, door @de1986