“Je kunt (bijna) nergens sneller rijden dan Nederland”

Ondanks onze lage maximumsnelheid is Nederland het land waar je (bijna) sneller dan alle andere landen kunt rijden.

Kijkend naar de feiten, is Nederland niet een land voor snelheidsduivels. Sinds 2020 mogen we hier maar 100 km/u, tenzij je een nachtbraker bent. Daarmee zou je zeggen dat je in Nederland zeker niet ‘sneller’ kunt rijden dan in andere landen.

Onderzoek naar vertraging

Een onderzoek beweert echter het tegendeel. Het Britse Moneybarn heeft namelijk 57 landen van over de hele wereld met elkaar vergeleken op het gebied van verkeersdrukte en vertragingen. Factoren zijn het gemiddelde niveau van drukte, het gemiddeld aantal dagen per jaar dat het druk is, maximumsnelheid op zijn hoogst (voor ons dus 130 km/u), wegkwaliteit en de Numbeo traffic index, waar gemiddelde kwaliteit van het verkeer al aan de kaak is gesteld. Des te hoger die index, des te erger het is.

Resultaten

We kunnen je al vast melden waar je niet heen hoeft: Peru, Colombia en de Filippijnen scoren het slechtst. De gemiddelde vertraging en wegkwaliteit nekt alle drie de landen, want ze hebben wel veel dagen zonder drukte. Is ook wel een beetje te verwachten, dus. De top drie is veel interessanter. Tussen Oostenrijk op plek drie en Duitsland op plek één staan wij: in Nederland kun je op één land na sneller rijden dan in alle landen ter wereld.

Sneller rijden in Nederland

Nederland heeft een gemiddelde vertraging van zo’n 18,4 procent (18,4 procent langzamer dan gewoon rijdend ‘free flow’ verkeer), wat vergeleken met Duitsland en Oostenrijk een stuk lager is. Ook onze wegenkwaliteit is indrukwekkend met een 6,4 van de 7 punten. Alleen Singapore scoort beter op dat gebied. Duitsland is echter beter vertegenwoordigd op het gebied van niet-drukke dagen per jaar: dat zijn er bij onze Oosterburen 37,8 vergeleken met onze 31,1. Wel scoort Nederland beter op de Numbeo index. Het is nek-aan-nek met de Duitsers, maar zij overtuigen vanwege die onbeperkte Autobahn, wat de gemiddelde free-flow natuurlijk een erg stuk omhoog gooit.

Wij zijn dus sneller

De volgende keer dat je klaagt over dat het rijden hier te lang duurt: in Nederland kun je sneller rijden dan bijna de hele wereld. Het is de gedachte die telt… (via Moneybarn)