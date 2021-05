Prior Design GTI Widebody is eindelijk correcte hot hatch - Autoblog.nl

Kijk, zo’n Prior Design GTI Widebody ziet er in elk geval uit als een auto van een halve ton.

Vroeger was de Golf GTI een leuke, bijna betaalbare Hot Hatch. De Golf V GTI bijvoorbeeld, deze koste 32 mille en daarvoor kreeg je 200 pk, 300 Nm, die geinige sportstoelen en leuke 17 inch velgen. Dat was 15 jaar geleden. Tegenwoordig kost een standaard Golf GTI gewoon 50.990 euro.

Daarvoor krijg je een Golf die op een platform staat die slechts één generatie jonger is. De Golf V en VI staan op dezelfde basis, evenals de 7 en 8. Toegegeven, je krijgt 45 pk, 70 Nm en 160 kilogram meer waar voor je geld. Maar een prijsstijging van bijna 20 mille in zo’n korte tijd voor een auto die nauwelijks veranderd is, is fors. Daarvoor verwacht je iets meer.

Prior Design GTI Widebody

Gelukkig kun je binnenkort bij Prior Design terecht. Die hebben een complete bodykit ontwikkeld voor de Golf 8 GTI. Daarvan wordt ‘ie zeker niet lichter of goedkoper, maar ziet ‘ie er wel dikker uit. In de tuningscéne werd al snel duidelijk dat heftige bodykits zoals van Rocket Bunny en Oettinger behoorlijk populair waren. Vandaar dat de Duitsers er snel bij zijn.

Met name bij dikke bodykits (lees: brede) is het eindresultaat niet altijd even goed gelukt. In veel gevallen gaat lijkt de bodykit door een totaal anders persoon te zijn ontworpen, wat natuurlijk ook het geval is. In dit geval hebben ze bij Prior Design de lijnen van de Golf 8 GTI iets aangezet. De Prior Design GTI Widebody lijkt bijna een soort cup-raceauto van Volkswagen zelf te zijn.

Complete set

Natuurlijk, voor het mooie is ‘ie ietsje te breed. Maar ja, als je dan toch bezig bent, doe het dan goed. De totale set voor de Prior Design GTI Widebody bestaat uit een voorbumper, nieuwe wielkasten, sideskirts, achterbumper en dakspoiler. De grootste uitdaging voor de auto wordt een fatsoenlijke velgen dat mooi in de nieuwe wielkasten valt.

Daarom zal Prior Design een setje velgen (van Borbet) aanbieden dat mooi past, maar het staat je vrij om zelf aan de gang te gaan met enorm dikke spacers. Wellicht is het verstandiger om nieuwe wielen met een andere ET-waarde uit te zoeken. De bodykit is binnenkort beschikbaar.