Nieuwe Tesla Model Y is geen daverend succes

De verkopen lijken maar moeizaam op gang te komen.

De pre-facelift Model Y was unaniem een belachelijk groot succes. Zowel in 2023 als in 2024 was het de bestverkochte auto ter wereld. Een paar jaar geleden was het nog ondenkbaar dat een EV deze positie zou claimen. Kan de stevig vernieuwde Model Y dit succes voort zetten?

Nou, dat blijkt toch een beetje lastig. De verkopen in Nederland en de rest van Europa zijn nog steeds aan het kelderen. Nu zeg je misschien ‘de leveringen van de nieuwe Model Y moeten nog op gang komen’, maar er zijn signalen dat de verkopen een beetje moeizaam gaan.

In de VS heeft Tesla lang niet zulke zware klappen gekregen als in Europa, maar ook daar lijkt de Model Y niet als warme broodjes te verkopen. Tesla komt namelijk meteen met acties voor het nieuwe model, zoals financieren met 0% rente.

Dergelijke deals zijn niet ongebruikelijk in de VS, maar het is wél ongebruikelijk dat dit meteen na de introductie wordt gedaan. Dat is een indicatie dat de vernieuwde Model Y toch niet zo in trek is als Tesla had gehoopt. Ook het feit dat er geen lange wachttijden zijn, zoals voorheen bij de Model Y, zegt iets over de vraag.

Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de facelift niet geslaagd is, het zegt waarschijnlijk vooral iets over de marktomstandigheden. De concurrentie neemt steeds meer toe en ja… de controversies rondom Elon Musk helpen zeker niet mee. Al lijkt dit in Europa een grotere rol te spelen dan in de VS.

Enfin, de vernieuwde Model Y is nog maar net op de markt, dus misschien moeten we deze auto nog even de kans geven om zich te bewijzen. Voor wat het waard is: Elon Musk gaat zich vanaf deze maand weer actiever bemoeien met Tesla.

Via: Reuters