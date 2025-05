Vernieuwde Toyota bZ4X heeft eindelijk meegespoten wielkasten

Was jij ook geen fan van al dat ongespoten kunststof? Hebben we goed nieuws.

Je had het misschien gemist, maar de Toyota bZ4X heeft in maart een facelift gekregen. Dit nieuws was een beetje ondergesneeuwd, omdat het gepaard ging met nog meer Toyota-nieuws. Collega Bas deed in het artikel zijn beklag over de wielkasten die nog steeds niet meegespoten zijn in carrosseriekleur. Maar wat blijkt? Je kunt ze wél mee laten spuiten.

Toyota onthult de facelift nu ook in de VS en de bZ4X op de plaatjes is gewoon volledig gespoten. Dit is wel optioneel, want het donkerblauwe exemplaar op de foto’s heeft nog steeds zwarte wielkasten. Of dit ook in Europa een optie wordt is nog niet duidelijk, maar dat lijkt ons wel.

Ook interessant: in de VS heet de bZ4X niet langer bZ4X. De reden: het is gewoon een k*tnaam. Het was al duidelijk dat Toyota deze naamstrategie overboord heeft gegooid. En nu gaat de bZ4X in de VS voortaan door het leven als de bZ. Kennelijk vindt Toyota dat de naam in Europa nog wel kan, want hier blijft de auto gewoon bZ4X heten.

Zoals we in maart al konden melden krijgt de vernieuwde bZ4X ook twee nieuwe accu’s. De 71,4 kWh wordt vervangen door een 74,7 kWh accu, met 573 kilometer range. Daarnaast is er nu een kleinere 57,7 kWh accu. De precieze WLTP-range van deze versie is nog niet bekend.

De nieuwe instapversie heeft een bescheiden vermogen van 167 pk. De versie met grote accu en enkel voorwielaandrijving heeft 224 pk. De topversie krijgt er nog een elektromotor op de achteras bij, voor een vermogen van 343 pk. Daarmee is de bZ4X een stuk sneller dan voor de facelift, want was 218 het hoogst haalbare. Ook nog het vermelden waard: de bZ4X kan nu een caravan trekken, dankzij een trekgewicht van 1.500 kg. Voorheen was dat slechts 750 kg.

De vernieuwde Toyota bZ4X is op dit moment nog niet te bestellen, dus prijzen hebben jullie nog te goed. Daarvoor moet je nog even geduld hebben tot de zomer.