Privacywaakhonden tikken autosector op de vingers

Autofabrikanten zijn iets te gretig als het gaat om dataverzameling.

Dankzij de grote hoeveelheid data die zij binnenkrijgen weten autofabrikanten steeds meer over een bestuurder, over bijvoorbeeld de locatie. Het probleem is dat de bestuurder vaak niet weet wat de fabrikant allemaal weet. Op deze manier wordt privacywetgeving door de autosectro met voeten getreden. Reden voor Europese toezichthouders om aan de bel te trekken.

Vooral informatie over de locatie is een heikel punt. Dit kan namelijk gevoelige informatie over iemand prijsgeven, aldus de European Data Protection Board (EDPB). Ze spreken zelfs van informatie over ‘religie en seksuele geaardheid’. Oppassen geblazen dus.

Fabrikanten zijn vrolijk data aan het verzamelen, zonder dat de bestuurder hier duidelijk over geïnformeerd is. Eigenlijk zouden de dealers de klanten hiervan op de hoogte moeten stellen, maar dat gebeurd niet of niet goed.

Het EDPB zegt daarom dat het delen van data standaard uit moet staan. Ook moeten fabrikanten specifiek toestemming vragen om deze data wel te delen. Verder moet het niet zo zijn dat de auto zonder de datadeling minder goed functioneert en de eigenaren die niet akkoord gaan dus benadeeld worden. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens voegt daaraan toe dat een opmerking in de algemene voorwaarden niet voldoende is. Dat leest namelijk geen hond, behalve dan een privacywaakhond. Er moet echt duidelijker om toestemming gevraagd worden.

Verder moeten de fabrikanten een goede reden hebben om de data te willen verzamelen. Ook moet de hoeveelheid van de verzamelde gegevens in het verhouding staan tot het doel, zegt hoogleraar Tom van Engers tegenover BNR.

Het zijn overigens niet alleen de fabrikanten die de gegevens onder ogen krijgen. Bij een tweedehands auto kan het ook zijn dat de vorige eigenaar zijn die meekijkt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je een Tesla koopt en het oude gebruiksaccount niet verwijderd.

Bron: Financieel Dagblad & BNR