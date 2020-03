Onthult: Koenigsegg Jesko Absolut

In een leeg Genève heeft Koenigsegg het doek getrokken van de Jesko Absolut.

De meeste merken hebben de stand in Genève afgebroken nadat bekend werd dat de Autosalon was geannuleerd. Daar dachten ze bij Koenigsegg anders over. The show must go on, aldus CEO Christian von Koenigsegg. In een nagenoeg leeg Palexpo hebben de Zweden zojuist het doek getrokken van de nieuwe Jesko Absolut. De presentatie werd online uitgezonden.

Nieuw hoofdstuk voor de Jesko

De Absolut is het topmodel van de vorig jaar gepresenteerde Jesko. Het is de snelste auto die Koenigsegg tot op heden heeft gepresenteerd. De cijfers liegen er niet om. Met 1.623 pk en 1.500 Nm koppel is de Jesko Absolut absoluut een auto die tot in de extremen indruk zal maken.

Koenigsegg heeft naar eigen zeggen 5.000 uur gestoken in het ontwerp van de Jesko Absolut. De auto moest zo gestroomlijnd mogelijk worden. Ook zaken met betrekking tot het gewicht zijn boeiend. Zo weegt de krukas van de V8 in deze auto slechts 12,5 kg! De achtcilinder met twee turbo’s is gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling.

Het flauwe is dat de Zweden het hebben over de snelste ‘Egg ooit, maar een topsnelheid is (nog) niet vrijgegeven. Vermoedelijk zal deze zo hoog zijn dat Koenigsegg daar later nog op terug gaat komen. Waar de ‘gewone’ Jesko is gericht op circuitgebruik, ligt de focus met deze Absolut op topsnelheid en aerodynamica.