Zoveel Nederlandse auto's hebben onlogische kilometerstand - Autoblog.nl

Dat niet alle kilometerstanden kloppen weten we. Maar hoeveel auto’s hebben nu echt een onlogische kilometerstand in Nederland?

Als je een occasion koopt kan je op allerlei manieren een oor aangenaaid worden. Je moet daarom altijd op je tellen passen. Of misschien moeten we zeggen: op je teller. Een teruggedraaide kilometerteller is en blijft namelijk een populaire manier om occasionkopers te beduvelen.

Oordeel

Gelukkig leven we met z’n allen in een goed georganiseerd land. Je zou het een bureaucratie kunnen noemen, maar dat kilometerstanden centraal worden bijgehouden is natuurlijk alleen maar mooi. De precieze kilometerstanden zijn niet openbaar toegankelijk (privacygevoelig enzo), maar het oordeel van de RDW is dat sinds kort wel.

Onlogische kilometerstand

Zodoende weten we nu bijvoorbeeld hoeveel auto’s er in Nederland een onlogisch kilometerstand hebben volgens de RDW. Dat is natuurlijk een interessant stukje statistiek. Uit de nieuwe tellerstandmonitor van Kenteken.tv blijkt dat het gaat om 1,6% van de auto’s die na 1990 gebouwd zijn. Dat valt reuze mee, toch?

Grijs gebied

Uiteraard is dat niet het hele verhaal. Het percentage auto’s met een logische kilometerstand is namelijk maar 77,5%. Daar tussen zit nog een flink grijs gebied met auto’s waarover het RDW geen oordeel kan vellen. We hebben het dan over 20,5% van de auto’s die na 1990 gebouwd zijn.

Geïmporteerde auto’s

Dit grijze gebied in de RDW-data bestaat vooral uit geïmporteerde auto’s. Helaas is het niet in alle landen zo goed geregeld als in Nederland, dus de RDW kan een kilometerstand dan niet als logisch bestempelen.

Geen oordeel

‘Geen oordeel’ kan overigens ook nog andere oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat de teller vervangen is of dat er een vijfcijferige teller in de auto zat die na 99.999 km weer vrolijk opnieuw begint.

Nationale Autoshow

De man die dit alles uitzocht is Jasper Verweij van Kenteken.tv. Hij was vandaag bij de mannen van de radio – Wouter en Meindert – te gast. Zijn hele verhaal kun je terugluisteren in de laatste uitzending van de Nationale Autoshow. In ander nieuws: Marcel de Moor vertelt hoe je een elektrische auto op een veilige manier bergt en Robert Doornbos is te gast om te praten over de Nederlandse successen in de autosport. Over Max Verstappen en Rinus Veekay dus. Oké, ook een beetje over zichzelf.

Alle data over logische en onlogische kilometerstanden in Nederland kun je bekijken op de website van Kenteken.tv.

Foto: @allesmetturbo heeft geen onlogische kilometerstand, maar wel een opmerkelijke