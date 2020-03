Nieuwe Mercedes-AMG E53 krijgt virtuele race-instructeur

Zo wijk je nooit meer van de ideale lijn af met de nieuwe Mercedes-AMG E53

Vanochtend konden we kennismaken met de geheel vernieuwde Mercedes-Benz E-Klasse. Het was geen rigoreuze facelift, maar je kan wel degelijk de wijzigingen zien. Vaak gaan Duitsers subtieler te werk. We hebben ook de beelden van de Mercedes-AMG E53 voor je.

Niet subtiel

Dat subtiel geldt sowieso niet voor de Mercedes-AMG E53 4Matic. De E53 is een tussenstap tussen de E450 4Matic en E63 4Matic. Qua techniek leunt de E53 op de E450, maar qua uiterlijk en badges doet ‘ie denken aan de E63. Zowel de E53 Sedan als E53 Estate zijn onthuld. Je ziet meteen wat een beetje configureren al kan doen met een auto. De Selenietgrijze sedan met zwarte wielen is een tikkeltje fout, de Cavesanietblauwe Estate ziet er juist er geslaagd uit. Maar hey: smaken kunnen verschillen.

Design

De nieuwe performance E-Klasse heeft een nieuw front met de Panamericana AMG-grille in A-design en smallere LED-koplampen. De neus lijkt hierdoor een stuk breder. Ook de achterkant is goed aangepakt en voorzien van tweedelige achterlichten, een nieuwe achterbumper en een nieuw difussor-inzetstuk. De achterbumper van de Mercedes-AMG E53 is wederom voorzien van ronde dubbele uitlaat-sierstukken. Net als bij de facelift van de E-Klasse wordt er gebruik gemaakt van powerdomes, bij de AMG zijn er zelfs twee verhogingen op de motorkap te vinden.

Infotainment

Het infotainment van de Mercedes-AMG E53 wordt weergegeven op grote displays die met elkaar verbonden zijn. Een nieuw AMG Performance-stuurwiel met 3 afgeronde dubbele spaken heeft geïntegreerde bedieningspanelen en twee ronde AMG toetsen voor de rijprogramma’s. Het nieuwe MBUX infotainmentsysteem is voorzien van AMG-specifieke functies welke optioneel met gebaren te bedienen is. In het AMG-menu kun je zaken terugvinden als motorgegevens, warm-up, een G-force meter en racetimer.

Track Pace

Het Track Pace systeem van de Mercedes-AMG E53 legt bij het rijden op het circuit meer dan 80 gegevens van het voertuig vast. Nog leuker: ook ronde-en sectortijden kunnen worden vastgelegd. Via een (optioneel) head-up display wordt de ideale lijn van het circuit geprojecteerd. Een virtuele instructeur aan boord van de nieuwe E53 dus.

270 km/u

Om het rijden op het circuit nog leuker te maken is de Mercedes-AMG E53 voorzien van een 3.0 motor met turbo met elektrische compressor. Deze is goed voor 435 pk en 520 Nm koppel. EQ Boost (48V) kan daar nog eens 22 pk en 250 Nm aan toevoegen. Nieuw voor de AMG E53 is ook de hogere (begrensde) topsnelheid van 270 km/u. Daar moet je dan wel voor betalen, anders kun je niet harder dan 250 km/u. Alsnog 2,5 keer de maximale snelheid in Nederland. Gelukkig mag je wel heel snel naar de 100 km/u. De E53 doet er 4,4 seconden over, de E53 Estate heeft een tiende meer nodig.

Alles dynamic

Om te zorgen dat alles ook prettig samenwerkt op de weg, zijn er diverse rijsystemen met diverse ‘rijmodi’. Met AMG Dynamic Select kun je je favoriete rijprogramma (nee, niet Blik op de Weg) instellen. Er is ook ‘AMG Performance 4Matic+’ (het vierwielaandrijvingssysteem) en AMG Dynamic Plus met onder andere een driftmodus! Kortom, als je een dikke E-Klasse wil, wil je eigenlijk de E63 (die nog onthuld moet worden), maar rationeel gezien is de E53 helemaal goed.