Provinciebaas in Ferrari voelt zich te goed voor boete [video]

Macht doet gekke dingen met een mens. Deze provinciebaas in zijn Ferrari is daar een voorbeeld van.

Vroeger kon je als hooggeplaatste makkelijker wegkomen met domme acties dan vandaag de dag. Deze provinciebaas zet zichzelf goed in de kijker door zich belachelijk te gedragen tegenover een politieagent. Het voorval speelde zich af in de altijd zonnige Amerikaanse staat Florida.

De man is kwestie is Joe Mullins. Hij is County Commission Chairman van de county Flagler. In gewoon Nederlands zou je kunnen omschrijven dat hij provinciebaas is van de regio Flagler. Een county met meer dan 115.000 inwoners.

Mullins heeft zijn zaakjes prima voor elkaar en maakt privé kilometers in een Ferrari 458 Spider uit 2014. Als beleidsmaker de regels aan je laars lappen is echter niet zo slim. Dan ook nog doen alsof de regels niet voor je gemaakt zijn is gewoon dom. Daarmee loopt deze chef tegen de lamp.

Een agent zette Mullins in zijn Ferrari aan de kant voor het begaan van een snelheidsovertreding. De agent betrapte de man op het rijden van 92 mph (148 km/u) in een gebied waar je 70 mph (113 km/u) mag. Daarop werd Mullins aangesproken.

De bodycam van de agent legt vast hoe Mullins de overtreding wegwuift. Want als County Commission Chairman weet hij wel hoe de regels in elkaar steken.

Chef van de county of niet. Mullins heeft een boete gekregen voor de overtreding. Het voorval kwam in het nieuws van Daytona Beach, wat de reputatie van de Florida-man er niet beter op zal maken.

De boete was overigens 256 dollar. Daarnaast dient hij een rijcursus van 4 uur te voltooien. Doet hij dit niet, dan worden er punten van het rijbewijs afgetrokken. Na een kort gesprek maakt Mullins dat hij wegkomt in de Ferrari.